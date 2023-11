Tesoros navideños de Mariah Carey: Desde su éxito musical hasta su mansión de 9 millones de euros

La cantante da la salida para la etapa navideña, que le genera millones de dólares cada año con su famoso villancico.

A través de su cuenta de Instagram; Mariah Carey da la bienvenida a la Navidad el primero de noviembre. A pesar de que quedan dos meses para su comienzo oficial, la cantante estadounidense da el pistoletazo de salida entonando su "All I Want for Christmas Is You”.

La Navidad se acerca

Cada año, tras el fin de Halloween, los decorados navideños empiezan a asomar tímidamente. Este año, la artista ha decidido inaugurar la temporada de villancicos a través de sus redes sociales. Mariah no tardó ni un minuto de la medianoche del 1 de noviembre en inaugurar con un vídeo la llegada de la Navidad. Este interés especial se debe en gran parte a que dicha canción le ha generado millones de euros en beneficios desde que se estrenó en 1994.

Este conocido villancico es en buena parte responsable de que su fortuna en 2023 haya engordado hasta los 320 millones de euros, según Celebrity Net Worth.

¿En qué ha gastado Mariah Carey su fortuna?

Buena parte de su fortuna ha sido invertida en bienes inmobiliarios. En 2002 compró una mansión en Atlanta valorada en 9 millones de euros en la que estuvo de alquiler Dwayne "The Rock" Johnson y que en su día terminó con la puerta delantera destrozada por el actor. La mansión cuenta con todo lujo de detalles, incluyendo un estudio de grabación de última generación y una piscina que más bien parece un oasis privado.

Posee una colección particular de coches de lujo entre la que se incluye un Rolls-Royce Phantom, un vehículo que no es simplemente un medio de transporte, sino un lujo rodante por el que pagó cerca de medio millón de euros.

La artista también dona parte de su dinero a causas humanitarias e invierte en causas sociales, como a creación de un campamento de verano para niños en riesgo de exclusión social o la realización de una campaña en favor de los derechos LGTBIQ+.

Otros ingresos de los que sentirse menos orgullosa son el millón de euros que recibió en 2011 por cantar para el exdictador libio Muammar Gaddafi y su familia.

Por otra parte, no hay que olvidar el conflicto en el que está inmersa en relación a los litigios derivados de los derechos de autor de su emblemático villancico navideño. Se estima que ya ha invertido 2 millones de euros en su defensa legal, mientras que recientemente ha vuelto a ser demandada por el compositor country Andy Stone, que le reclama la cifra de 20 millones de dólares.