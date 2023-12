La estrella, catalogada como 'persona non grata' por la comunidad LGTBI, estará a cargo de la presentación de 'Bailando con las estrellas'.

Una de las nuevas propuestas de entretenimiento de Telecinco para el año 2024 es Bailando con las estrellas. La cadena ya ha revelado la fecha de inicio de este programa de talento de baile con celebridades, que contará con la conducción de Jesús Vázquez y la supermodelo que regresa a la televisión española como parte de este proyecto, Valeria Mazza.



La presentadora, quien además es empresaria, es reconocida como una de las modelos más destacadas a nivel internacional en la década de los 90, y después de haber impactado como una de las concursantes en la tercera temporada de Mask Singer en Antena 3, consolidó en su currículum una experiencia televisiva adicional en España.

Es un hecho que Mazza tiene fuertes lazos con este país, tanto en lo personal como en el ámbito empresarial. Aquí, ella comercializa algunos de sus productos de cuidado de la piel, su propia revista y su línea de gafas, además de disfrutar del verano en la costa española junto a su esposo, el empresario Alejandro Gravier. Por estas razones, acostumbra a pasar períodos prolongados en Madrid.



Durante sus vacaciones, nunca se olvida de dos entrañables compañeros con quienes comparte un encuentro obligado cada verano: Ana Botella y José María Aznar. Tal y como reveló la supermodelo hace algunos años, "Tenemos una amistad muy sólida. Esa reunión se ha convertido en un clásico estival. Nos entendemos muy bien, y cuando José María visita Buenos Aires, viene a nuestra casa y organizamos una cena especial para él con nuestros amigos".

Su profundo compromiso religioso y su conexión con el expresidente del Gobierno, además de algunas afirmaciones públicas, han provocado que Valeria Mazza se vea envuelta en destacadas controversias a lo largo de su carrera en nuestro país. Esta situación alcanzó su punto máximo cuando la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGT) la declaró 'persona non grata', después de que expresara en una entrevista que es "una aberración" la adopción por parte de parejas homosexuales. En aquella conversación, sostuvo: "Puedo comprender que se casen, pero los niños necesitan un modelo paterno y materno".



Después de la controversia generada por esas declaraciones, la modelo se justificó al afirmar que "las acciones hablan más que las palabras". Expresó: "Basta con echar un vistazo al pasado para darse cuenta de que nunca he insultado a nadie, y pido ser tratada de la misma manera, independientemente de las discrepancias de opiniones".



La originaria de Rosario ha hecho más de una declaración polémica. No solo ha sido acusada de machismo por respaldar los actos de caballerosidad considerados machistas, sino que también ha afirmado: "Estas acciones te elevan porque las mujeres somos preciosas y nos deben cuidar". En sus palabras, ha confesado su deseo de abogar por la igualdad sin perder el detalle de que le abran la puerta del coche o la dejen pasar primero. Ha comentado: "No me agrada cuando las mujeres pierden feminidad en esta lucha".



Valeria Mazza mantiene una posición conservadora respecto al tema del aborto. Ha afirmado: "Estoy a favor de la vida, lo positivo de esto es que podemos mejorar las campañas de prevención, de educación sexual, también es fundamental que haya una buena ley de adopción". Subrayó la necesidad de "defender la vida", y confesó tener "muchas preguntas sobre el tema".