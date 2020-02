Semirecogidos para novias: ficha las ideas más inspiradoras y elige la tuya

Semirecogidos para novias



A la hora de diseñar el look de tu boda, el vestido y el maquillaje son, por supuesto, dos de las elecciones más importantes, pero el peinado no se queda atrás. Y aunque dependerá mucho del traje que lleves, es fundamental que cuides los detalles y la elección final acompañe tu personalidad, tus gustos y el ambiente del lugar donde se celebre el evento pero, sobre todo, y esto es lo más importante, debes sentirte cómoda con él.

En lo que a peinados de novias se refiere, los semirecogidos son una de las elecciones estrella porque nos aportan un look elegante pero desenfadado y, al mismo tiempo, son un tipo de peinado muy fácil de decorar con adornos florales y brillantes. Y es que hay opciones para todos los tipos de melena: largas, cortas, midi, estilo bob, para pelo liso, para pelo rizado u ondulado... Además, los semirecogidos se pueden adaptar a cualquier tipo de rostro y look, ya que puedes recoger el pelo a diferentes alturas y también decidir la cantidad de cabello que deseas llevar suelto.

¿Qué te parecería acompañar una coleta baja o una trenza ligera con unas cuantas ondas naturales a ambos lados de la cara? No dejes pasar la oportunidad de que esos mechones rebeldes cobren vida, porque los looks más desenfadados e informales se han convertido en una de las tendencias más vistas en peinados para novias y les queda mucho para dejar de serlo.

De entre todas las opciones, una de las favoritas es la trenza. Puedes hacértela más o menos tensa, con flequillo o sin flequillo y decorarla con flores naturales, una corona o tiara, pedrería, cadenas finitas o paillets. Si quieres parecer una princesa sacada de un cuento, esta es la mejor elección, porque las trenzas nos aportan un aspecto natural, romántico y muy dulce que nunca pasa de moda.

Pero las buenas noticias no acaban aquí. Aunque no lo creas, tú misma puedes hacerte en casa este tipo de peinados. Y es que no solo son una opción perfecta para el día de tu boda o cualquier otro evento especial. Los semirecogidos son también un peinado excelente para el día a día y, en función de la ocasión, puedes escoger opciones más o menos elaboradas.

Las trenzas nunca fallan

Como decimos, la trenza es uno de los peinados preferidos porque son muy versátiles y favorecen a cualquier tipo de melena. Si descartas la opción de trenza baja y algo deshecha –aunque tenemos que decir que no s encanta–, te sugerimos que combines varias trenzas de distintos grosores y las unas en la parte trasera e la cabeza. Y, ¿por qué no completar el look con alguna que otra flor natural?

Este peinado es muy fácil de realizar en casa y nos da un estilo muy natural, así que no te preocupes si el resultado final no parece demasiado profesional: la sencillez siempre es un acierto.

Semirecogidos con ondas

Lo mejor de los peinados semirecogidos es que, aunque son muy sofisticados, nos aportan un look desenfadado. Así que, ¿qué mejor opción que acompañarlos con unas ondas? Las ondas le dan movimiento y volumen a nuestra melena, por lo que el resultado final es un peinado lleno de sensualidad.

Si tu cabello no tiene ondas naturales, te recomendamos a que lo ondules con secados en lugar de con planchas, ya que, en ocasiones, con este último método pueden quedar un tanto artificiales. Lo mejor es que optes por ondas de agua, suaves, muy ligeras y no demasiado definidas.

Semirecogidos laterales

Los peinados semirecogidos a un lado son otra de las opciones favoritas. Todas hemos adorado alguna vez las trenzas y las coletas laterales, ¿por qué no decantarnos por esta opción en el día de nuestra boda? Son peinados muy cómodos y sensuales y, además, permanecen intactos durante horas.

Semirecogido con flequillo

El flequillo es uno de los complementos que más favorecen al peinado semirecogido. Nos abre un amplio abanico de opciones y, por supuesto, se adapta a todos los cortes y tipos de cabello.

Si tienes el pelo rizado, también puedes hacerte un semirecogido

Si se te ha pasado por la cabeza la idea de que el pelo rizado no es adecuado para según qué peinados, si hablamos de semirecogidos, tenemos que decirte que estabas equivocada. Y es que las personas son pelo rizado tienden a pensar que las únicas dos opciones posibles para adiestrar su melena son el pelo suelto o recogido. Pero, ¿quién te dice que un moño deshecho o una trenza ligera no son dos opciones fabulosas? Más que en cualquier otro tipo de melena, los semirecogidos en pelo rizado se ven increíblemente naturales y sexys. ¿Te animas a darles una oportunidad?

¿Y con pelo corto?



Sí, también es posible. Las trenzas, por ejemplo, son muy favorecedoras en los cortes bob y, además, nos aportan algo de volumen y movimiento. Pero, si esta opción no te convence, puedes optar por enrollar varios mechones alrededor de tu cabeza y anudarlos atrás con unas cuantas horquillas. Es un peinado muy sencillo, pero muy natural y elegante.





Hemos hecho para ti una selección de fotos de los mejores peinados semirecogidos. Échales un vistazo, inspírate y escoge el que más te guste. Con cualquiera de ellos conseguirás ese toque especial que buscas para el día de tu boda. Pero te avisamos: son, sin duda, una de las tendencias más importantes de la temporada y te será muy difícil quedarte con uno.





