Los sorprendentes pasteles en forma de corazón real de Anya Taylor y otras ideas para la tarta de boda

La actriz Anya Taylor ha sorprendido con unas fotos de su boda que nos han dejado sin aliento. ¡Los pasteles tenían forma de corazón humano!

La actriz Anya Taylor-Joy ha compartido un vídeo de su boda secreta con el que ya es su marido, Malcolm McRae. Lo que no no esperábamos es que el músico y la actriz fueran a optar por unos pasteles con forma de corazón humano y sangre para su gran día.



Parece que cambiaron la clásica tarta nupcial de varios pisos por estos pasteles individuales que desde luego no dejaron a nadie indiferente. Puedes verlo en el siguiente vídeo:

Los pasteles en forma de corazón humano de la boda de Anya Taylor

anya taylor-joy and malcolm mcrae eating anatomically correct heart cakes at their wedding 🫀 pic.twitter.com/ptl6jQtUNF — hourly anya taylor-joy (@everyhouranya) April 2, 2024

Esta pareja sin duda destaca por su excentricidad. Aunque hay quienes afirman que hicieron una boda gótica, está claro que el pastel no ha pasado desapercibido.



Como podemos ver en el vídeo, los pasteles simulan ser corazones humanos y la salsa de fresa parece sangre, por lo que da un poco de grima. Pocos se atreverían a darle un bocado...



Quien sabe, sobre gustos no hay nada escrito e igual hay parejas que deciden copiar la idea para su boda. Lo que está claro es que hay tartas de boda que se salen mucho de lo que estamos acostumbradas a ver (y eso en parte es bueno).

¿Quieres una tarta de boda súper original? Echa un ojo a estas ideas

Las tartas de varios pisos son elegantes y siempre funcionan en las bodas, pero los tiempos cambian y si quieres hacer una boda original, puedes elegir una tarta o unos pasteles que se salgan de lo común, como hizo la actriz de Gambito de dama.

Ojo, ¡no tiene que ver el diseño con el sabor! Lo ideal, es que elijas tu sabor favorito dentro (chocolate, red velvet, zanahoria, tres chocolates, queso...), pero que sorprendas con el diseño.



Puedes optar por una tarta que sea una especie de trampantojo. Por ejemplo:

Pasteles inidividuales temáticos con las profesiones de los novios.

con las profesiones de los novios. Tarta fondant con diseño personalizado.

con diseño personalizado. Tarta blanca llena de flores (súper tendencia).

(súper tendencia). Tarta alta de muchos pisos en color negro.

de muchos pisos en color negro. Tarta temática según la temática de la boda (por ejemplo, si es surfera, que nos lleve al mar).

Si alguna de estas ideas te gusta, no dudes en tenerla en cuenta para hacer la boda de tu sueños. El sabor puede ser tu favorito, pero donde puedes (y debes) jugar es con el diseño.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Si vas a optar por un diseño arriesgado y diferente, hecho completamente a medida para ti, no dudes en pedir que te lo preparen a modo de prueba para antes de la boda, para que puedas decidir si te parece la tarta o pastel perfecto para el día de tu boda.



¿Qué opinas de los pasteles que eligió la actriz para su boda? ¿Te gustaría algo así original? No dudes en contarnos qué tienes en mente para cuando dés el sí quiero. A mí me encantan las tartas de muchos pisos y con flores, ¡son mi perdición!