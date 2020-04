Coronavirus: ¿Tengo que cancelar mi boda?

La incertidumbre causada por el coronavirus es grande y mucho más si la fecha de tu boda está fijada en el calendario para este año. El coronavirus no perdona ninguna celebración y seguro que esta situación te causa mucha incertidumbre. ¿Te preguntas si tienes que cancelarla? Te lo explicamos.

España y muchos países del mundo se encuentran en estado de emergencia por la crisis del Covid-19. Tanto instituciones públicas como escuelas y guarderías están cerradas; los traslados y los eventos que supongan grandes aglomeraciones están totalmente prohibidos y las fronteras están completamente cerradas.



¿Qué significa esto para la celebración de mi boda? ¿Tengo que cancelar la boda que llevo planeando tanto tiempo y en la que he invertido ya mucho dinero? Básicamente: Primero de todo, mantén la calma. Te revelamos lo que es posible y lo que no.

Coronavirus: Lo que las parejas de novios tienen que reconsiderar ahora

En principio, las bodas no tienen por qué ser canceladas. Sin embargo, hay restricciones y excepciones para las bodas que se celebren en los próximos meses. El que la puedas celebrar o no depende del lugar y del número de invitados.



Si has planeado tu boda como una boda íntima, sin que suponga una gran concentración de personas y sin la celebración de un banquete, no hay problema; podrás casarte con presencia de los testigos.



Como este seguramente no sea tu caso, decirte que los eventos con más de 100 personas ya no están permitidos en muchos lugares. Algunas ciudades ya han prohibido los eventos con más de 50 personas. Esto también incluye las celebraciones en iglesias y ayuntamientos, donde también han cerrado sus puertas a las bodas civiles.



Actualmente, estas prohibiciones locales son válidas hasta el final del confinamiento. Sin embargo, corresponde a las autoridades locales decidir qué eventos están permitidos y cuáles no, y hasta dónde se aplica la prohibición.



Cualquiera que sea la normativa vigente en el lugar donde quieras celebrar tu boda: es importante que las respetes y no incumplas las normas. Esto es especialmente importante para la protección de tus invitados a la boda porque, si no respetas el número máximo de invitados, la policía puede cancelar tu fiesta.

¿Debería cancelarse una boda como precaución?

Actualmente, la libertad de reunión está restringida pero esto no significa que en los próximos meses siga siendo así. Si tu boda no se celebra hasta agosto, no hay motivo para tomar decisiones precipitadas. Mantén la calma y continúa organizando tu boda sin perder de vista el desarrollo la situación.



Al final, la decisión de cancelar una boda depende de cada pareja. Si decidís cancelar la boda por precaución, sin haber una obligación legal, puede que los pagos anticipados que ya hayáis hecho no sean reembolsados. E incluso, es posible que también tengáis que pagar unos gastos de cancelación a vuestros proveedores.

Por ello, antes de tomar esta decisión, os recomendamos que contactéis con vuestros proveedores porque seguro que serán comprensivos con la situación extraordinaria que estamos viviendo. Además, seguro que os dan la posibilidad de posponer la celebración de la boda sin que suponga un coste adicional.



Por supuesto, puede pasar que tus proveedores de servicios no estén disponibles en otra fecha. Sin embargo, en tiempos de crisis como estos, es importante ser flexible aunque la fecha que nos propongan no nos guste demasiado. Lo único importante en este momento es garantizar la protección de los invitados considerados personas de riesgo (personas mayores o con problemas respiratorios).

¿Cómo proteger a los invitados de tu boda?

Si decides celebrar tu boda en un lugar más pequeño, hay algunas medidas que debes tomar para proteger a tus invitados: