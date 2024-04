Zendaya se convierte en novia de alta costura para Vogue: ¿boda a la vista?

¿Boda a la vista? La pregunta ronda la cabeza de sus fans tras verla enfundada en un espectacular vestido de novia Schiaparelli en la edición de mayo de Vogue. Un diseño que la convierte en una novia etérea y moderna, con un toque de sensualidad.

Zendaya nos tiene acostumbradas a looks de impacto en la alfombra roja, pero su última aparición en Vogue nos ha dejado sin aliento. La actriz de 27 años se convierte en novia de alta costura en las páginas de la revista, luciendo un impresionante vestido de Schiaparelli que nos hace soñar con una posible boda a la vista.

Un look nupcial de ensueño

El diseño, creado por Daniel Roseberry, director creativo de la casa de moda, es una oda a la elegancia moderna. Un vestido columna de satén blanco que se ajusta a la perfección al cuerpo de Zendaya, con un cuello de tul con volantes y detalles florales tridimensionales que le dan un toque etéreo. Un tocado escultural completa el look nupcial, con lunares suizos y flores que se extienden en forma de velo.

Para Zendaya, estas sesiones de fotos son una oportunidad para transformarse en otra persona, en su propia "Sasha Fierce", como ella misma la define. Un alter ego más exagerado que le permite explorar su lado más creativo y fashionista.



Detrás de cada look impecable está el talento de su estilista, Law Roach, quien crea la "gran historia" que Zendaya se encarga de adaptar a su propio estilo. Juntos, forman un equipo imparable que nos regala momentos memorables en la alfombra roja.

¿Y la boda? Aunque los rumores de compromiso con Tom Holland no cesan, Zendaya los ha desmentido en el pasado. Lo que sí es seguro es que la actriz está orgullosa de su pareja y que no se perderá su próxima obra de teatro en Londres.



Entre su faceta como actriz, cantante e ícono de la moda, Zendaya no deja de sorprendernos. Este año, además de copresidir la Met Gala, seguro que nos regalará más looks increíbles que nos dejarán sin aliento.