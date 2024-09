El secreto de muchas mujeres: la clásica colonia fresca 'made in Spain' que huele a limpio todo el día y cuesta solo 7€

Si estás buscando una colonia con notas cítricas que huele a recién duchada, tenemos lo que necesitas

Gotas frescas

Si no conoces esta colonia te prometemos que se va a convertir en una de tus favoritas porque tiene un aroma espectacular perfecto para el uso diario y además a un precio asequible. Es una colonia clásica que ha sido usada ya por varias generaciones. La empresa andaluza comenzó su actividad en 1903 y está ubicada en la pequeña población de Hinojos, Huelva. Desde allí fabrican este producto con todo el mimo dando un producto de máxima calidad.

Este nombre es el que Instituto Español ha dado a este concentrado de colonia que vas a adorar. Tiene una fragancia deliciosa apta para toda la familia gracias a su combinación de esencias naturales que aportan frescor y dan sensación de bienestar. Su aroma de salida es de limón, mandarina y bergamota, su corazón de lavanda romero y savia y el fondo de musk floral y musk terciopelo. Con estos ingredientes es normal que te sientas como recién lavada y de lo más fresquita durante todo el día.

Lo tienen en varios formatos, ya que el bote grande es de 750 ml, pero también tienen los botes más pequeños de 250ml y 80 ml que son recargables y con pulverizador. La colonia de 750 ml la puedes encontrar en Amazon a 6,75€, donde cuenta con una valoración de 4,6 entre sus más de 1600 opiniones de clientes.

Al ser concentrada te durará todo el día y refrescará a grandes y pequeños. Aquellas que ya la conocen aseguran que te permite oler a recién duchada y que no la cambian por nada. Para aplicarla, por cierto, se recomienda poner una pequeña cantidad en las manos y distribuirla en el cuello y las muñecas o sobre la ropa de manera sutil.

Colonias cítricas

Con todo lo que te contamos ya te imaginarás que esta maravilla no tiene nada que envidiar a las firmas de lujo. Es perfecta en particular para el verano, cuando solemos buscar fragancias fresquitas y ligeras para no abrumar con perfumes pesados, pero en realidad este tipo de colonias son siempre un éxito. Las fragancias cítricas de frutas o flores siempre son ideales porque enos recuerdan la sensación de estar recién duchada, limpia y fresca y eso nos da bienestar.

Según el experto Julien Pruvost, director creativo de Trudon, “nuestro cerebro vincula esos aromas a lo que huele de forma natural, a esas materias primas como el mar, la vegetación o los árboles frutales”, por lo que nos animan y siempre triunfan en ventas. En el mundo de los perfumes, los cítricos se utilizan a menudo como notas altas, que son los primeros olores que se perciben al aplicar una fragancia. Las notas cítricas son vibrantes, energizantes y se evaporan rápidamente, lo que deja una sensación de limpieza inmediata.