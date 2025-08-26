Inicio / Cocina / Recetas

Smoothie de pistacho, aguacate y plátano: la receta fácil, saciante y llena de energía que tendrás lista en 5 minutos

por Andrea Ardións Baña ,
Smoothie de pistacho, aguacate y plátano: la receta fácil, saciante y llena de energía que tendrás lista en 5 minutos© shutterstock_2509424627

Uno de los cócteles más ricos del verano (y que puedes disfrutar en cualquier momento del año) es esta receta de smoothie a base de pistacho, aguacate y plátano. Estos ingredientes son muy nutritivos y saciantes, por lo que podrás cuidarte mientras disfrutas de un sabor inigualable. Además, si le añades hielo picado lo mejoras un montón.

Los smoothies gustan mucho y son muy populares. Estamos ante una de las bebidas más refrescantes y ricas del verano. Además, se pueden preparar con distintos ingredientes, para obtener todo tipo de sabores (y de colores).

Una de nuestras recetas favoritas la acabamos de descubrir en Instagram. De vez en cuando encontramos alguna joya y hemos querido compartirla contigo, porque de verdad que te va a encantar. Es una receta ideal y que se prepara en solo 5 minutos.

Si te encanta el pistacho y buscas ideas diferentes, originales y ricas, anota esta receta. ¡Vamos a ello!

La receta viral de smoothie de pistacho: en solo 5 minutos

El pistacho es uno de los ingredientes de moda. Gusta mucho y se puede incorporar de muchas formas distintas a las recetas, como es esta propuesta de smoothie refrescante y nutritivo que te traemos hoy. Es una receta perfecta para las tardes de verano (y baja bien en cualquier momento del año).

La acabamos de encontrar en el Instagram de Karla Oliveira & Juliana Verde, @cozinhadeamigas, que siempre nos comparten recetas saludables y prácticas para el día a día. No te lo pierdas:

Para preparar este delicioso smoothie de pistacho, solo necesitas estos ingredientes:

  • 1 plátano.
  • 1 aguacate (mejor pequeño).
  • ¼ de taza de pistachos listos para tomar (sin cáscara).
  • ¼ de taza de yogur griego o yogur natural normal, dependiendo de la textura o calorías.
  • 1 taza de leche (desnatada, semi o almendras, la que prefieras).
  • Hielo al gusto.

Con todos los ingredientes listos, solo queda batir todo bien y a disfrutar.

Para decorar, puedes añadirle unos pocos pistachos por encima y poner una pajita veraniega. El resultado es top. Además, el color no pasa desapercibido. ¡Dan ganas de hincarle el diente al vaso!

Es ideal porque resulta fresquito, rico, saciante y nutritivo. Lo tiene todo, por dentro y por fuera, por lo que es una de las bebidas más completas que podemos disfrutar ahora. Incluso para reemplazar meriendas, desayunos o incluso cenas en las que no sabes muy bien qué prepararte.

La cantidad que sale es para una persona, pero si quieres hacerlo para dos siempre puedes duplicar la receta. ¡Es fácil y rápida de preparar!

¿Puedo sustituir algún ingrediente?

Por supuesto. Esta receta está genial y es muy completa, pero si te falta algún ingrediente por casa y no quieres bajar al súper, siempre puedes poner alguna alternativa. Si no tienes plátano, con unas fresas o arándanos también está muy rico.

También hay quienes prefieren añadir un poco de miel para endulzar, sobre todo si optas por la versión más light con el yogur natural. Posibilidades hay tantas como tengas en tu nevera.

Si quieres más ideas, para variar y hacerlas siempre que te apetezcan, no te pierdas esta recopilación de smoothies para el verano. Eso sí, cuéntanos cuál es tu preferido.

