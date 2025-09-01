El alimento verde poco típico en España y que cambia cualquier plato: así puedes usarlo en 5 preparaciones fáciles

Para tener un peso ideal no siempre necesitamos recurrir a dietas milagro ni mucho menos. Hay alimentos "milagrosos" que nos ayudan sin que lo sepamos, como es el caso de este alimento verde que estás a punto de descubrir. Aunque en España no lo utilizamos mucho, es un aderezo habitual en los tacos o en el ceviche, aunque tiene muchos más usos. Sí, hablamos de la lima.

¿Te gustaría perder unos kilos de más sin mucho sacrificio? Hay un alimento "milagroso" que podría ayudar indirectamente a bajar algo de peso. Se trata de la lima. Se parece al limón, pero no es exactamente lo mismo, dado que la lima presenta un sabor más ácido, intenso y un toque amargo. Se nota la diferencia en el sabor.



Si quieres probar a ver qué pasa, te desvelamos 5 formas de incluirla en tu dieta diaria. Además, si te gusta el sabor, seguro que estarás encantada/o de incluirla en numerosos platos diversos, ¡le sienta bien a casi todo!

Aderezo de ensaladas

La forma más fácil y rápida de incluir la lima en tu dieta, es utilizándola para aderezar las ensaladas. Por ejemplo, puedes preparar una especie de vinagreta de lima a base de zumo de lima, aceite, ralladura de lima, stevia y sal. Queda súper rica y es versátil.

Arroces con cosas

Al arroz con cosas (y a la paella) el limón le sienta fenomenal. Sin embargo, si lo que quieres es incluir la lima en tu dieta diaria, simplemente cambia el limón por la lima.



Queda estupenda con un arroz en blanco o también con arroces variados, con pollo, mejillones, gambas, etc. Está muy rico y es un acierto siempre.

Agua o té con lima

El agua con limón por las mañanas es buenísima y siempre se ha hablado maravillas de esta combinación. Una alternativa consiste en tomar un vaso de agua templada con zumo de lima por las mañanas. Es una receta ideal para eliminar la retención de liquidos y liberar toxinas. Va muy bien cuando se trata de bajar de peso y mantenernos en rango óptimo y equilibrado.



Además, si eres de esas personas que no paran de contar calorías, que sepas que un vaso de agua con lima no llega ni a 11 calorías. También va súper bien como alternativa al agua.

Batido de frutas y verduras

Si te encantan los batidos, que sepas que van muy bien para adelgazar. Hay algunos que llevan lima y que están muy ricos y fresquitos, como uno a base de pepino, manzana y zumo de lima. En invierno puedes repetir la receta pero con un poco de jengibre, dado que va muy bien para la garganta.

Wraps

Los wraps permiten muchas posibilidades en cuanto a cenas rápidas. Puedes elegir distintas proteínas como pollo o atún y añadir aguacate, queso feta y otros ingredientes.



Si finalizas con un toque de lima el resultado no solo está buenísimo, sino que te puede ayudar a adelgazar. Es ideal para cenas variadas, para salir un poco de los sabores de siempre.



¿Cuál dirías que es tu receta favorita?