Soy sexóloga y este famoso consejo puede estar arruinando tu vida sexual

La sexualidad es un aspecto más de nuestra vida que, cuando nos paramos a analizar, quizás, entren en escena ciertos clichés sexuales, prejuicios y comparaciones que, en realidad, no hacen otra cosa que arruinar tu propia vivencia y experiencia en el sexo. Emily Nagoski explica muchos de ellos

A la hora de reflexionar sobre la calidad de nuestras relaciones sexuales suelen entrar en juego las altas expectativas, a menudo, poco realistas. Y los clichés sexuales y los estereotipos son los grandes enemigos a la hora de disfrutar realmente del sexo. La pregunta es: ¿cómo podemos evitar caer en ellos y ser fieles a nosotros mismos y a lo que nos pida el cuerpo de manera natural y honesta?



Emily Nagoski es una sexlóoga estadounidense cuyo libro 'Come Together' fue un fenómeno mundial. En él, la experta analiza muchos de los mitos que aún rodean el mundo de la sexualidad y que no son más que percepciones falsas y erróneas sobre el sexo. Un manual que fomenta la autocompasión y el aceptar cada uno de nosotros nuestro cuerpo, nuestros deseos y, en definitiva, empoderar, sobre todo, a las mujeres para que dejen a un lado los clichés sexuales.



Estos mitos o clichés han sido a lo largo de los años perpetuados por la cultura y la sociedad y que, a menudo suelen generar presiones y confusión acerca de lo que verdaderamente significa disfrutar del sexo. Del libro se extraen varios de ellos pero el que, quizás, resulte el más manido y popular sea uno.

Mitos sobre el sexo que empeoran tu vida sexual

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Del libro de esta experta se extrae uno de los grandes mitos que han rodeado y, quizás, continúe siendo así el universo de la sexualidad. Y es el mito del orgasmo como objetivo final. Siempre hemos escuchado que, para que una experiencia sexual sea completa, debe ir de la mano del orgasmo. Y, en cierta medida, ¿a quién no le gusta experimentar orgasmos interminables y placenteros junto a su pareja? Esto es lo que, en teoría, es una buena experiencia sexual, y satisfactoria.



Sin embargo, Emili Nagoski hace hincapié en que el sexo no debe de girar en torno a ese fin, ya que la sexualidad tiene infinidad de matices. Esta experta matiza cómo hay otros momentos durante el acto sexual que pueden resultar igual, incluso, más placenteros que el orgasmo en sí mismo y, para ello, recomienda disfrutar del proceso, de dejarse llevar y fluir sin complejos.



Algunos otros mitos interesantes que se pueden extraer del libro son: el sexo con amor siempre es el mejor, que el deseo sexual es solo físico, que los hombres siempre tienen más deseo que las mujeres o que tener un deseo bajo es un problema, incluso, médico.