¿Te gustan las frases al oído, los susurros, las palabras subidas de tono durante el sexo? En pareja o no, existen algunas formas provocativas de hablar en la cama, o en cualquier lado, que pueden llevarte al éxtasis. Te damos algunas frases del lenguaje erótico o 'dirty talking' más sensual

El dirty talking es una práctica en la que se usa lenguaje subido de tono con el fin de aumentar la excitación y la conexión emocional entre las dos personas involucradas. Se trata de un tipo de comunicación verbal que puede variar e ir, desde las expresiones más románticas y sensuales hasta los comentarios explícitos más sucios y subidos de tono, tipo fantasías, que pueden mejor el sexo y la intimidad y subir mucho la temperatura en cualquier situación, pero también, según como se expresen, que podrían matar el deseo sexual.



Si bien, al principio, hablar sucio o con un lenguaje más explícito puede resultar extraño, sobre todo, si no lo has hecho nunca ¡relájate! hablar sucio no es una ciencia exacta y saber manejarlo dependerá más de lo cómodos que os sintáis con ello y del nivel de conexión que tengas con la otra persona. Y para ello, nos apoyamos en algunos tips que nos ofrecen desde Coupletition, una cuenta de Instagram dedicada a la divulgación y el contenido explícito y erótico.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Así, algunas de las frases para los que se incian en el arte del Dirty Talking son:

"Haz lo que quieras conmigo esta noche"

"Te voy a desnudar en cuanto llegue a casa"

"Me he imaginado comiéndote y me he excitado"

"Me pones demasiado cuando..."

"Voy a hacer que te corras"

"No sabes cuánto necesito tu cuerpo ahora mismo"

Si bien el "dirty talking" es un tema que puede generar cierta curiosidad, es importante mantener el respeto y el consentimiento como principios clave en cualquier tipo de encuentra sexual.