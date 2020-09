El himen: todo lo que hay que saber...

Conocemos el papel del himen cuando hablamos de virginidad pero ¿qué es el himen? Te explicamos todo lo que necesitas saber sobre la verdadera función del himen...

>¿Qué es el himen?

El himen es una fina membrana muy flexible, con forma de corola, que separa la cavidad vaginal de la vulva. La obturación es parcial pues deja pasar el flujo menstrual. Se trata de una parte de la anatomía femenina que no cumple ninguna función especial.

Puede ser de diferentes formas:

-Himen anular: es el más común, con una obertura en el centro.

-Himen labial: la obertura es una pequeña ranura horizontal o vertical.

-Himen franjeado: con múltiples y pequeñas perforaciones.

-Himen semilunar: la obertura se sitúa contra la pared vaginal.

>¿La rotura del himen es dolorosa?

La rotura del himen tiene lugar durante la primera relación sexual, en el momento de la penetración, y en la mayoría de los casos provoca un leve sangrado. El himen se rompe en varios pedazos que cicatrizan en seguida y puede darse el caso de que en el momento de la rotura no haya sangrado. Pero no te preocupes porque no es nada doloroso, ahora bien, todo depende de la suavidad de la pareja y del espesor de la membrana (si no se rompe, puedes someterte a una himenotomía, intervención que consiste en practicar una pequeña incisión en el himen). La incomodidad o los dolores que se sienten la primera vez se deben más a la torpeza del amante y a la fricción de las mucosas por no estar lo suficientemente lubricadas que a la rotura del himen.



>¿Puede romperse antes de la primera relación sexual?

La pequeña obertura del himen permite la introducción de un tampón reducido o de un dedo sin que la membrana se rompa. Sin embargo, a veces se rompe durante la infancia yendo en bici, montando a caballo o haciendo gimnasia, pero este tipo de roturas suele darse en muy pocas ocasiones.

>¿El himen es garantía de virginidad?

No, en absoluto. Hay mujeres que nacen sin él. Y a otras no se les rompe en la primera relación sexual sino en las siguientes, o sencillamente no se les rompe. En este caso hablamos de himen «complaciente» porque se dilata sin sangrar. El ginecólogo te realizará un examen clínico para poder diagnosticar una rotura himenal. A continuación se le concede a la paciente un certificado. Ahora bien, nunca se podrá llevar a cabo una intervención de este tipo si la solicita una tercera persona (padres, maridos, etc.) aunque se trate de una menor.

>¿Se puede reparar un himen roto?

Sí, es lo que se denomina «himenoplastia». Algunas jóvenes que han perdido la virginidad antes de casarse se someten a dicha intervención quirúrgica antes de contraer matrimonio.



