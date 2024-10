Los urólogos se ponen de acuerdo: estos 5 hábitos comunes aumentan el riesgo de problemas de erección

Los problemas de erección o la llamada disfunción eréctil es entre los hombres un problema bastante más común de lo que parece, y afecta a hombres de todas las edades, sin embargo, hay ciertos hábitos que los expertos recomienda para evitarlo. El Dr. Díaz Bermúdez habla al respecto

Los problemas de erección entre los hombres ocurre y es mucho más habitual de lo que se piensa. Según recoge el portal médico Mayo Clinic, la disfunción eréctil (DE), es la dificultad persistente o recurrente para lograr o mantener una erección lo suficientemente firme, como para tener una relación sexual satisfactoria, algo que puede llegar a afectar la calidad de las relaciones sexuales, sobre todo, si se sostiene en el tiempo.



Es obvio que existen grados en el tipo de problemática en cada hombre, por lo que, según recoge la Clínica Mayo, podemos hablar de tipos en los problemas de erección como la dificultad para mantener una erección durante el acto sexual, la incapacidad total para tener una erección o tener erecciones no lo suficientemente firmes para la penetración.



Por otro lado, y de entre las causas más comunes de estos tres tipos de disfunción eréctil suelen ser las causas físicas o algunas enfermedades. El Dr. Díaz Bermúdez, urólogo y director de un centro de urología explica que "la diabetes, puede llegar a dañar los nervios y los vasos sanguíneos, lo que puede llegar a afectar la capacidad de lograr una erección, los problemas hormonales, como la producción baja de testosterona o desequilibrios, trastornos nurológicos o enfermedades crónicas y el uso de medicamentos también afectan", dice.





5 hábitos que aumentan el riesgo de disfunción eréctil

Las causas, tal y como explica este experto son muy variadas, pero siempre dependerá de cada caso muy particular. En una investigación de enero de 2024 publicada en la revista científica de urología Translational Andrology and Urology (TAU) se explican cómo el tabaco y la dieta, sobre todo, la comida picante encabezan la lista.



El estudio, llevado a cabo por urólogos llegó a la conclusión de que un consumo considerable de alimentos picantes se correlaciona con un riesgo elevado de Disfunción eréctil (DE) y particularmente entre hombres no fumadores. Además de estos datos, otros de los hábitos poco saludables son:



1. Alimentación poco saludable



La comida basura ingerida de manera constante y habitual o los hombres que siguen dietas poco saludables, en general, pueden tener problemas de circulación y dificultades para mantener erecciones.



2. Tabaquismo



El tabaquismo se considera uno de los principales factores de riesgo de disfunción eréctil, especialmente entre los hombres más jóvenes. Además, el riesgo aumenta de manera exponencial cuanto más tiempo y cantidad se fume.



3. Consumo excesivo de alcohol u consumo de marihuana



El abuso crónico de alcohol también puede llevar a una disminución de hormonas como la testosterona, el daño a los nervios y a los problemas en el hígado, todo lo cual afecta negativamente la erección. El consumo de drogas, y en concreto la marihuana, también afecta a largo plazo en las erecciones.



4. Sedentarismo y falta de ejercicio



Los hombres que no hacen ejercicio tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares, desarrollar hipertensión, diabetes y obesidad, todos factores que aumentan el riesgo de disfunción eréctil.



5. Estrés crónico



El estrés constante no solo afecta el cuerpo físicamente, sino que también impacta la salud mental, lo que puede llevar a una mayor dificultad para lograr y mantener una erección.



En definitiva, lo más recomendable, no solo para conseguir una vida sexual activa, sino en general es adquirir hábitos más asludables que impacten en positivo en la calidad de vida.