Tener sexo después de una ruptura: ¿sí o no? Una sexóloga lo explica

Si acabas de romper con tu pareja, pero sientes que aún la deseas y estarías dispuesta a tener encuentros sexuales casuales con ella, debes saber que puede llegar a ser una experiencia compleja. Lo analizamos

La idea que nos puede rondar por la mente de si tener o no sexo o si dejamos de tener relaciones sexuales después de una ruptura con nuestra pareja, y reciente, depende mucho de cada persona, circunstancia y situación. Mientras que para algunas mujeres puede ser una manera de desahogar sus emociones, para otras puede complicar mucho el proceso de sanación con un ex.



Así, algunos de los mantras básicos para comenzar a entender esta situación es preguntarse y considerar cómo te sientes y si estás o no lista a nivel emocional, además de mantener una comunicación clara y honesta con la otra persona para evitar posibles malentendidos.



Nos adentramos en lo que explica a este respecto Lara Castro Grañén, psicóloga y sexóloga y directora de PlacerConSentido, quien ofrece recomendaciones a este respecto y lo aborda desde el punto de vista emocional. Tratar temas y diferenciar sexo e intimidad, esta experta, enfatiza la importancia de la sanación emocional. A través de su web explica que es fundamental estar en un lugar emocionalmente saludable antes de implicarse a nivel sexual con un ex.



"El sexo es una forma de conexión y se complica el proceso de duelo si no se maneja bien y no hay una buena gestión emocional", explica. Además, sugiere que las personas reflexionen sobre sus motivaciones y necesidades antes de tomar decisiones sobre el sexo postruptura, y pone en relieve que debe haber una comunicación abierta con la pareja sexual, para asegurarse de que ambos están en la misma sintonía emocional.



Esta experta recalca que no parece algo muy saludable si lo que se quiere es romper un vínculo de forma definitiva. Y además, hace una reflexión sobre esto:

Esta experta aborda la sexualidad y la vida emocional de las mujeres, tocando temas como el deseo, la autoestima y las relaciones.



Y en esta reflexión ahonda en temas sobre cómo las experiencias pasadas pueden influir en la vida sexual. Hace hincapié en la sanación emocional y el autoconociemiento y, sobre todo, saber considerar si uno está realmente listo para conectarse con otra persona o no.