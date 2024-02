10 cosas que puedes hacer con la ropa que ya no usas

¿Donar? ¿Vender en Wallapop? ¿Ir a una modista? ¿Hacer trapos? Son muchas las cosas que puedes hacer con la ropa vieja que ya no utilizas. ¡Échale imaginación!

Formas de reutilizar tu ropa vieja

Seguro que tienes muchísimos pantalones y camisetas que ya no utilizas desde hace años y que están muertos de risa en tu armario. Ya sea porque no te sirve, porque ya no se lleva o porque no te gusta, son muchos los motivos que nos llevan a acumular más y más ropa. ¡Pero eso se acabó!



Vivimos unos tiempos donde la sostenibilidad está cada vez más a la orden del día y todo lo que hagamos importa, aunque nos parezca un pequeño grano de maíz en un enorme granero. Por ese motivo, si te duele tener ropa que no usas y quieres darle una segunda vida, te damos 10 hacks súper útiles.

Crea nuevas prendas a partir de viejos retales

Una de las formas en las que puedes aprovechar las prendas viejas, es creando nuevas a partir de ellas. Por ejemplo, si tienes un vaquero largo que ya no se lleva, puedes cortarlo y hacer un short. ¡Así de fácil! También está la opción de llevarlo a una modista y que haga su magia.

Utiliza parches

Otra forma en la que puedes transformar tus prendas antiguas es mediante parches. Con los parches puedes cubrir agujeros o zonas dañanas, además de hacerla más original. Puede ser genial para algunas sudaderas, sobre todo porque los parches están de moda y son tendencia.

Cambia los botones, añade broches o brilli brilli

También puedes transformar tus prendas cambiando los botones, es una forma de darle un aire nuevo a chaquetas antiguas que ya no te pones. Al igual que si tienes una camiseta o jersey básico de punto que no te dice nada, puedes personalizarlo con un broche o con algún complemento brillante.

Envuelve objetos

¿Sabías que los japoneses son mucho de utlilizar telas para envolver objetos? Se llama Furoshiki y no es solo una ideaza eco, sino que incluso puedes crear objetos originales y únicos para tu casa. ¡Basta con que los envuelvas!

Vende ropa en el mercado de segunda mano

Si tú no puedes sacarle más partido a tus viejas prendas, ¡deja que lo hagan otras! Saca fotos y publica las prendas que ya no utilices en apps omo Wallapop o Vinted. Están genial para sacarte un dinerillo extra y usarlo para comprar ropa nueva o lo que surja.

Dona la ropa

Si te apetece hacer un acto de generosidad, no lo pienses más y dona la ropa. Siempre la puedes dejar en algún contenedor de ropa, llevarla a Cáritas o contactar por redes sociales por si le puede ser de ayuda a alguien. Incluso le puede venir bien a un familiar.

Intercambia una prenda por otra

Si no quieres donar, vender o reutilizar, siempre puedes intercambiar. Puedes hacerlo mediante una publicación en redes sociales o app de segunda mano, diciendo que no vendes pero que te interesa intercambiar por otra cosa que te guste. ¡Ideaza!

Personaliza tu ropa para Halloween y otras fiestas

Otra manera de darle una segunda vida es reutilizando tus viejas prendas en fiestas temáticas o de disfraces, como en el caso de Halloween. Así no tendrás que gastar dinero en un disfraz y le darás una segunda vida a algo que tienes por casa y que te vale perfecta. ¡Tan solo personalízalo!

Crea una funda de cojín a partir de una camisa

¿Y si aprovechas tu ropa vieja para crear cojines originales? ¡Seguro que nadie más lo tiene! Simplemente tienes que recortar una camiseta, amiseta o jersey con la forma del relleno del cojín y conserla. Con la camisa es un poco más cómodo, porque si tienes botones puedes utilizarlos para sacar el relleno cuando la quieras lavar. ¿A qué mola?

Transforma viejas camisetas básicas en paños de limpieza

Si te gusta limpiar, sabrás que no es fácil encontrar trapos que sequen bien. ¡Es una odisea! Sin embargo, hay camisetas básicas de algodón que pueden ser una pasada para limpiar el polvo o secar los cristales. Si tienes algunas viejas que ya no utilices, simplemente agarra una tijeras y ponte manos a la obra.



Esperamos que estas 10 ideazas te ayuden a ver tu ropa vieja no como un estorbo, sino como una joya. ¡No dudes en ponerte manos a la obra verás que hay!