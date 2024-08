Lefties es la firma low cost de Inditex que siempre nos sorprende con chaquetas increíbles a precios súper bajos. Una forma de ir a la moda por muy poquito dinero. Si estás buscando chaquetas chulas para este otoño vas a alucinar con estas chaquetas dispuestas a arrasar en ventas, corre que vuelan.

La firma barata de Inditex es toda una joya. En Lefties siempre encontramos piezas increíbles, como las partes de arriba que te traemos hoy.



Lo mejor es que muchas de ellas son modelos similares a los de Zara pero a mitad de precio. Lo que suele pasar, es que nada más subir las novedades a la tienda online todo se agota rapidísimo, sobre todo las tallas comunes. Si algo te gusta, ¡date prisa!

Chaleco antelina cinturón

Este chaleco antelina cinturón es súper cuqui, tacto ideal y no arruga. Es un must que no puede faltar en tu armario.



Puedes combinarlo junto con un jersey de manga larga y vaqueros para un conjunto ideal.



Está disponible en crudo y kaki a solo 19,99 €. Referencia: 1834/303/712.

Cazadora cropped

Si buscas una cazadora cropped que te resuelva looks de diario o para ir al gym o a caminar, este modelo es ideal. Tiene bolsillos y capucha.



Es bonita, económica y está disponible en beige, verde, marrón y negro. Su precio tampoco está nada mal, 17,99 euros. Ref: 5811/303/506.

Bomber rústica

Estoy enamoradísima de esta bomber rústica de Lefties y creo que me voy a dar el capricho. El conjunto de la modelo no podría ser más ideal.



Es una chaqueta bastante larguita, relajada y con botones. La hay en crudo y negro. Su precio 25,99 €. ¡Nada mal! Ref: 1814/364/959.

Trench cinturón

Una de las prendas que no puede faltar en el armario en otoño, es un trench.



En Lefties tienen su versión low cost disponible en colores negro y beige. Es ideal, con botones y cinturón para un ajuste perfecto.



El precio de 25,99 euros está genial. Ref: 1844/310/800.

Trench con cinturón en beige

Aparte del trench en negro, en tu armario este otoño tampoco puede faltar una garbardina en beige.



Este modelo con cuello camisero es muy favorecedor y se ve de una calidad buena para el precio. Además, al igual que en las demás chaquetas hay tallas de XS a XL.



Su precio de 25,99 € es ideal. Ref: 1844/310/450.

¿Cuál es tu opción preferida?