Esta prenda que tienes 'olvidada' en casa se convierte en la pieza estrella del otoño 2025: cómo llevarla y combinarla

El regreso de las prendas de siempre parece consolidarse definitivamente como la tendencia de moda del otoño 2025. La prueba está en esta otra pieza que probablemente duerme en tu armario y que arrasa en las redes sociales.

Tal y como ocurre con las estaciones, la moda es cíclica. Con la llegada del otoño, la tendencia predominante este año está marcada por el retorno de piezas olvidadas que ahora rescatamos del armario de nuestras abuelas. Un fenómeno que ya se había dejado ver con el regreso triunfal de las bailarinas —que parecían pasadas de moda—, así como de los “Almond shoes”, esos zapatos elegantes de los años cincuenta que hoy vuelven a causar sensación.



Es también el caso del pantalón Capri, una prenda que recuerda a un pantalón pesquero, y que ha vuelto con fuerza al centro de la escena fashion: solo en marzo de 2024, las búsquedas de este modelo aumentaron un 56 %. Y no ha sido la única prenda en regresar: el retorno del chaleco de crochet ya lo había confirmado como must-have de la primavera pasada.

Las prendas de siempre, se llevan de nuevo

La elegancia de generaciones pasadas ha conquistado a las amantes de la moda de hoy, que no dejan de rescatar piezas que parecían condenadas al olvido. Como ocurre con muchas tendencias, no todas convencen por igual: dividen tanto en redes sociales como entre amantes de la moda.



Aun así, eso no ha impedido que regresen con fuerza: están presentes tanto en los grandes distribuidores de moda como en las tiendas de segunda mano y mercadillos vintage. ¿El precio accesible ha jugado un papel en este regreso? Es difícil afirmarlo para todas las prendas mencionadas.

El gran regreso del cárdigan

En cambio, el cárdigan, sí parece estar conquistando gracias a su precio atractivo y lo fácil que es combinarlo. La influencer de moda Fabiiicruzzz lo demostró en TikTok, donde eligió un cárdigan rojo como pieza central de su look para ir a trabajar. Ella cuenta que lo encontró por solo 35 dólares, y asegura que piensa comprarlo en varios colores, tanto por su elegancia como por lo económico.



Combinado con una camiseta blanca básica, unos jeans de tiro alto y unos zapatos babies negros de charol, el cárdigan aporta un toque vintage perfecto. Además, remató el look con unas gafas de sol retro que realzaban su corte de pelo corto, reforzando la estética nostálgica.

Cómo llevar el cárdigan este otoño

Si tienes un cárdigan de abuela guardado en tu armario, es el momento de sacarlo a relucir. Estas son algunas ideas para llevarlo: Puede usarse abierto o cerrado, según el efecto que busques. En versión oversize, combínalo con jeans ajustados para equilibrar la silueta.



Un modelo corto puede funcionar como top independiente. Para estructurar un cárdigan amplio, añade un cinturón en la cintura. Los tonos neutros son siempre versátiles, pero un cárdigan colorido o estampado puede convertirse en la pieza estrella del look.