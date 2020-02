¡Larga vida a tus canas! Cuídalas y haz que brillen con el champú azul

¿Quién dijo que las canas hay que teñirlas? Cada vez es más común ver melenas en color gris de infarto, de hecho, los tintes blancos o con tonalidades grises son una tendencia cada vez más extendida. Si tienes el pelo canoso o has caído en el tinte grisáceo, te recomendamos los mejores champús azules para que tus canas brillen con fuerza.

Cuando en nuestro cabello empieza a aparecer pelo blanco, lo más normal es correr a la peluquería para taparlo con un tinte. Por suerte, cada vez es más común lucir melena canosa con todo el orgullo del mundo, ¿por qué? porque es natural y porque, además, el resultado es precioso. Tanto es así que las últimas tendencias en coloración nos han traído tonos rubios nórdicos, mechas y reflejos muy claros y tintes blancos que asemejan el gris de las canas.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Las canas aparecen por la falta de melanina que, en la mayor parte de los casos, se pierde a causa del envejecimiento. También existen otros factores que pueden provocar la aparición de canas, por ejemplo, factores genéticos, estrés o algunas enfermedades, como algunas provocadas por desajustes hormonales. Durante años, las canas se han considerado antiestéticas, sobre todo en las mujeres. Por ello, hemos dedicado esfuerzos en taparlas y disimularlas a través de tintes, mechas o reflejos. En los últimos años, las canas han empezado a verse como lo que son, algo natural y, por tanto, cada vez es más común ver cómo las mujeres presumen de melena grisácea. También las celebrities se han sumado a esta tendencia body positive, puedes verlo en este álbum.

¿Cómo cuidar tu melena canosa?

El pelo canoso requiere de unos cuidados diferentes al cabello pigmentado, y es que, además de tener otro color, también es más débil y sensible a las amenazas ambientales, como el sol. Por ello, es importante cuidarlo con productos específicos para, no solo mantener su color, sino también hacer que luzca brillante y esté fuerte. Las canas, al no tener melanina, son especialmente sensibles a la radiación solar, por lo que es importante proteger el cabello durante todo el año, una buena opción es el tratamiento capilar de Salerm que hidrata el cabello en profundidad y lo protege de los rayos UVA/UVB. Puedes comprarlo en Amazon.



Hidrata tu cabello con sérums que nutran todo el pelo, desde la raíz a las puntas, para evitar roturas. Aplíca unas gotas de tu sérum o mascarilla preferida al salir de la ducha para garantizar que tus canas tengan la nutrición que necesitan.

Champú azul específico para canas y cabellos rubios, la clave para un color perfecto

El secreto del champú azul o violeta a la hora de cuidar el color de las canas y los cabellos rubios teñidos es su poder matizador. Elimina el tono naranja o amarillento que aparece en el cabello blanco o rubio muy claro, devolviendo el color original. Los champús azules o violetas consiguen matizar los colores que aparecen con el desgaste del tinte rubio o de las canas, consiguendo un gris intenso y brillante o un rubio nórdico libre de destellos anaranjados. Te damos algunas opciones de tratamientos que pueden matizar tu cabello para un color perfecto.

Válquer - Champú Silver Platinum: está formulado con polvo de perla y pigmentos plata para un pelo con los colores indeseados neutralizados. Aplica una pequeña cantidad del producto sobre el cabello húmedo y masajea, después aclara. Puedes comprarlo en Amazon por 16,95€.

L'Oreal Expert Silver Magnesium - Champú azul para cabellos con canas: este champú contiene aminoácidos y agentes neutralizantes que consiguen eliminar los reflejos de color amarillo y naranja para un color puro. Además, aporta suavidad, hidratación y flexibilidad al cabello para una melena perfecta. Puedes comprarlo en Amazon por 9,99€.

Kerastase Blond Absolu - Champú matizador violeta: este champú limpia el cabello con suavidad, lo hidrata y los protege contra la contaminación ambiental gracias a su efecto detox. Su fórmula contiene flor de Edelweiss y ácido hialurónico que protegen la fibra capilar, especialmente sensible en cabellos con canas, da brillo al pelo seco. Ilumina tu cabello canoso o tu pelo teñido gracias a sus ingredientes con un resultado inmejorable. Puedes comprarlo en Amazon por 19,90€.

Provoke Pro Touch of Silver - Champú para cabello rubio o con canas: rico en antioxidantes, este champú es también muy eficaz a la hora de cuidar el cabello gris o rubio claro. Es un champú suave, que protege tu cabello de las amenazas de la contaminación medioambiental. Su fórmula contiene abrillantadores ópticos que dan brillo incluso al cabello más seco. Puedes comprarlo en Amazon por 11,94€.

BC Bonacure - Champú especial canas: elimina los reflejos amarillentos que aparecen en las melenas grises o rubio nórdico para un color puro desde el primer lavado. Potencia el color plata para una melena impecable. Puedes comprarlo en Amazon por 17,48€.

Y además...

Maquillaje para rubias: los mejores consejos para conseguir un look blonde perfecto

Crema facial con protección solar, la clave para una piel joven

SOS cabello débil: ¿Aún no has probado el champú de cebolla?

Los 5 mejores productos para fortalecer el cabello