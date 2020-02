¿Aún no conoces la línea de cosméticos que ha conquistado a Rocío Osorno, Mery Turiel o Laura Matamoros? La marca Le Tout Cosmetics ha revolucionado el mundo del maquillaje y el cuidado facial con productos innovadores de máxima calidad a precios increíbles, ¿quieres conocerlos?

“El maquillaje del momento”, una de las frases que mejor definen a Le Tout Cosmetics, una marca española que en poco tiempo ha conseguido ser un referente en el mundo de la cosmética. Le Tout, como su propio nombre indica, nace para ser el todo en belleza y tiene un propósito muy claro: democratizarla para que los productos más innovadores y de calidad puedan ser tuyos por un precio muy, muy asequible.

La marca Le Tout Cosmetics sabe de la importancia de cuidar hasta el mínimo detalle a la hora de crear los cosméticos que nuestra piel necesita y nos trae todo tipo de productos para un cuidado 360º a un precio apto para todos los bolsillos, y sin descuidar un ápice la calidad. Bases de maquillaje fluidas, labiales con acabado terciopelo o cremas faciales anti-polución son solo algunos de sus puntos fuertes.

Con todo esto, no es de extrañar que algunos de sus productos se hayan convertido en verdaderos must have de las influencers españolas más conocidas, de hecho, Rocío Osorno reconoció haber utilizado los productos de esta marca para maquillarse el día de su boda, ¡wow!

Desde bases de maquillaje, labiales y sombras hiper-pigmentadas, hasta cuidado facial, pasando por brochas de todo tipo y lociones corporales para una piel perfecta, Le Tout Cosmetics ha pensado en cada una de las necesidades de tu piel y ha creado todos los productos con mimo para un resultado inmejorable. Hemos probado los productos de esta marca y te traemos la selección de nuestro preferidos, te aseguramos que no te decepcionarán y, ahora, puedes aprovechar un descuento del 25% con el código exclusivo ENFEMENINO.

1. Magic BB Cream

La preferida de Mery Turiel, la Magic BB Cream de Le Tout Cosmetics combina todo lo que buscas de este producto: cobertura + hidratación. Es capaz de cubrir las imperfecciones, igualar el tono y perfeccionar la piel con un acabado sedoso y un color natural. ¿Lo mejor? Tiene un factor 30 de protección solar, perfecto para evitar los daños causados por los rayos del sol (responsables del 80% de las arrugas de nuestro rostro). Ahora puede ser tuya por 16,95, (-25% con el código ENFEMENINO).

2. Lip Liquid Permanent

El increíble acabado aterciopelado de este labial nos ha conquistado definitivamente y se ha convertido en un producto imprescindible en nuestro neceser. El color dura todo el día con la textura mate y terciopelo intacta y los colores son intensos y muy favorecedores. Contiene ingredientes que hacen de él un labial perfecto: aceite de silicona, ésteres ligeros, agentes gelificantes y polímeros brillantes que garantizan una experiencia increíble. Está disponible en 4 colores, ¿cuál es tu preferido? Recuerda, -25% con el código ENFEMENINO.

3. Eyeshadow Palette

Crea los looks de ojos ahumados más trendy del momento con esta paleta, que te permitirá maquillar tus ojos en infinidad de diseños diferentes gracias a sus variados colores en tonos ahumados. Combina los acabados mate y brillo para dar vida a tus looks y profundidad a tu mirada para un maquillaje súper favorecedor. Su fórmula hace que el color se adhiera perfectamente a tu piel, haciendo que sea fácil difuminar y jugar con los tonos para conseguir el resultado que deseas. Puedes ver cómo la utiliza Rocío Osorno en este tutorial y será tuyo con un .25% con el código ENFEMENINO.

4. Eye Contour

Si el cansacio se acumula con facilidad en tu contorno de ojos, sabrás que eliminar ese rostro fatigado es complicado. El contorno de ojos de Le Tout tiene una combinación de ingredientes muy eficaz para reducir la inflamación de las bolsas, además, te protege de la contaminación ambiental para que tu piel esté más fuerte y sea capaz de combatir las agresiones externas. Combina los péptidos con la acción antioxidante del extracto de Tephrosia Purpure y la capacidad hidratante y rellenadora del ácido hialurónico. Su aplicador da una sensación fría al contorno que ayuda a desinflamar, se trata de un cuidado anti-fatiga muy completo, a un precio muy inferior que otros productos similares. Puedes llevártelo con un .25% con el código ENFEMENINO.

5. VIT-C Silk Serum

De sobra son conocidos los beneficios de la vitamina C a la hora de mejorar el aspecto de nuestra piel, y es que se trata de uno de los ingredientes naturales con mayor poder antioxidante, capaz de combatir los radicales libres responsables de la aparición de arrugas. Le Tout lo sabe y por eso ha creado este sérum rico en esta vitamina, entiquecido con aceite esencial de naranja amarga, capaz de revitalizar la piel, y células frescas de kiwi, rico en vitamina E, capaz de regenerar las células cutáneas para atenuar las arrugas. Apícalo antes de irte a dormir, sobre la piel limpia, y disfruta de una piel más nutrida, joven y luminosa (-25% con el código ENFEMENINO).

