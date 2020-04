Ahora que tienes al tiempo de tu parte, aprovéchalo para hacer que tu pelo vuelva a brillar y esté más sano y fuerte que nunca. Te damos las claves para recuperar la hidratación y brillo de tu cabello en casa, sin pasar por la peluquería y con los mejores productos.

Los tintes, el calor del secador, la plancha... son muchas las agresiones a las que nuestro cabello tiene que someterse a diario. Esto hace que, inevitablamente, la fibra capilar se resienta, causando problemas como el encrespamiento, las puntas abiertas, la pérdida de brillo o la rotura. Ahora que debemos quedarnos en casa, podemos prescindir de algunas de estas agresiones que, aunque son parte imprescindible de nuestras rutinas debelleza, son prescindibles durante el confinamiento. Aprovecha estas semanas para cuidar y renovar tu cabello, presumiento de un pelo brillante y fuerte. Te damos los trucos que necesitas para conseguir una melena espectacular desde casa.

Cuida tu higiene capilar

El primer consejo que debemos darte es que no descuides la limpieza del cuero cabelludo y del pelo. Se ha puesto muy de moda en las últimas semanas el movimiento no poo, un corriente que te aconseja lavarte el pelo sin champú, aplicando directamente acondicionador. Es importante saber que la función del acondicionador es hidratar y dar brillo a tu cabello, pero no limpiarlo, no contiene ingredientes para ese fin. Por ello, si no utilizas champú, la grasa acumulada en tu cuero cabelludo puede convertirse en un problema a la larga.

No descuides la limpieza de tu cuero cabelludo, o lo que te parece algo positivo, puede convertirse en algo contraproducente. En cuanto a la frecuencia, escucha a tu pelo. Si ves que se ensucia con rapidez, no hay problema en que lo laves cada día o cada dos días, eso sí, opta por productos respetuosos, sin ingredientes agresivos y tu pelo no presentará ningún problema de caída o debilidad. Los champús de Lush están hechos con productos naturales que respetarán el pH de tu cuero cabelludo. Los productos capilares de uso frecuente de Klorane, La Roche Posay o ISDIN son también aptos para tu pelo, aunque los uses a diario y no causarán ninguna irritación o debilidad.

Deja el calor del secador y la plancha a un lado durante varias semanas

Las altas temperaturas que emite el secador y la plancha sobre el cabello son una de las principales causas que provocan sequedad, encrespamiento y debilidad en nuestro pelo. Es cierto que es difícil prescindir de ellos para conseguir un buen peinado para el día a día pero, ahora que tenemos la oportunidad de quedarnos en casa durante varias semanas, el mejor consejo es dejar de lado la plancha y el secador. Deja tu pelo secarse al aire, sin aplicar ninguna fuente de calor, de esta forma conseguirás que crezca más sano desde la raíz, sin recibir agresiones. Además, las puntas podrán respirar y evitarás que se abran y rompan. Tras varios días sin usar secador y plancha notarás cómo el encrespamiento se reduce. Si no terminas de sentirte cómoda con el pelo "al natural", puedes probar recogidos con pinzas, lazos o trenzas, seguro que encuentras algún look que te encanta y que aún no has descubierto.



Sérums, aceites capilares y mascarillas hidratantes: su momento ha llegado

Los mejores aliados de tu pelo durante tu estancia en casa serán, sin duda, los productos hidratantes: mascarillas, aceites capilares y sérums nutritivos son la clave para que tu pelo vuelva a brillar con fuerza. Además, el tiempo vuelve a ser un factor decisivo y por suerte ahora podemos dejarlos actuar sin miedo de que el pelo nos quede más graso o apelmazado. Aplica una mascarilla hidratante después de lavarte el pelo y aclara con abundante agua. Después de la ducha, aplica un sérum nutritivo o un aceite capilar para que de más brillo e hidratación. Ahora que no tienes tanta prisa por darte una ducha mañanera rápida y salir pitando para la oficina, aprovecha para aplicar todos esos productos capilares que tienes olvidados y déjalos actuar el tiempo que recomienda el fabricante.

Estos son algunos de los productos hidratantes para tu cabello más efectivos:

Un truco para que tu cabello absorba mejor estos productos es dormir con ellos y dejarlos actuar toda la noche. Aplica tu mascarilla hidratante o tu aceite capilar sobre el pelo, envuélvelo en papel de plata o ponte un gorro de ducha para dormir. Por la mañana, lávate el pelo para eliminar el exceso de producto y la grasa acumulada y verás como el pelo está totalmente cambiado, suave, brillante y sin rastro de encrespamiento.

Aplica una loción fortalecedora para un cabello más sano

Si tienes el pelo fino y quebradizo, es el momento perfecto para aplicar una loción que lo fortalezca desde la raíz. Combinar estas lociones con la hidratación necesaria y con dejar de usar secadores y planchas hará que el efecto sea mucho más visible y eficaz y tu pelo nazca más fuerte y con volumen. Además, el estrés que generar la situación que estamos viviendo y la ruptura con nuestra rutina, puede provocar una caída excesiva que es necesario frenar. Con los cuidados necesarios, podremos salir del confinamiento con el pelo mucho más fortalecido y brillante, te damos algunas recomendaciones de lociones para el cabello que pueden mejorar visiblemente su aspecto:

L'Oréal Aminexil Advanced : con el complejo Aminexil y Omega-6, estas ampollas penetran en la raíz y la fortalecen desde las primeras etapas del crecimiento. Estimula el creciemiento del pelo para una melena con más volumen y más fuerte. Puedes comprar L'Oréal Aminexil Advanced en Amazon por 66€ (42 ampollas).

: con el complejo Aminexil y Omega-6, estas ampollas penetran en la raíz y la fortalecen desde las primeras etapas del crecimiento. Estimula el creciemiento del pelo para una melena con más volumen y más fuerte. Puedes comprar L'Oréal Aminexil Advanced en Amazon por 66€ (42 ampollas). Kerastase Spécifique Aminexil : mejora la resistencia de las raíces y la fibra capilar, para un pelo más fuerte. Favorece la regeneración capilar para una mayor densidad y volumen. Contiene Aminexil®, GlucoLipide GL®y Madecassoside para alimentar la raíz y complejo AOX, que protege del estrés oxidativo. Puedes comprarlas en Amazon por 99€ (42 ampollas).

: mejora la resistencia de las raíces y la fibra capilar, para un pelo más fuerte. Favorece la regeneración capilar para una mayor densidad y volumen. Contiene Aminexil®, GlucoLipide GL®y Madecassoside para alimentar la raíz y complejo AOX, que protege del estrés oxidativo. Puedes comprarlas en Amazon por 99€ (42 ampollas). The Ordinary - Sérum capilar: este sérum aporta densidad y grosor al cabello gracias a una combinación de péptidos a muy altas concetraciones, capaces de actuar de forma eficaz para conseguir una melena más fuerte. Puedes comprarlo en Sephora por 17,95€.

Ahora que paramos, que nos quedamos en casa y que por fin tenemos el tiempo de cuya falta tanto nos aquejamos en el día a día, es el momento para cuidarnos y hacer todas aquellas cosas que tenemos en nuestra lista de tareas pendientes y que nunca llegamos a realizar. Cuidarnos por dentro, pero también por fuera, es sin duda una de las mejores ideas para llenar estos días. Mima tu piel, nutre tu cabello y dedica tiempo para mimarte y encontrar relajación. Es momento de cuidarte, es el momento para ti.