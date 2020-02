6 consejos para decir a las bolsas en los ojos

Da igual que hayas dormido bien, que te hayas maquillado a conciencia o que te hayas puesto tu pintalabios más favorecedor, las bolsas en los ojos tienen la capacidad de poner ese aspecto de cansada en tu rostro sin que sepas cómo evitarlo. ¿Quieres poner solución a este problema? Te damos 6 consejos para acabar con las bolsas en los ojos de una vez por todas.

"Tienes mala cara, ¿estás bien?", esa pregunta que se repite cuando tenemos bolsas y nuestra cara parece cansada. El estrés, los malos hábitos alimenticios o la falta de sueño afectan, inevitablemente, a nuestro aspecto físico, la piel se apaga, las bolsas se hinchan y las ojeras toman un tono más oscuro. ¿Qué hacer cuando la inflamación en los ojos no quiere marcharse, ni siquiera después de nuestra rutina de belleza y cuidad facial o del primer café? Di adiós por fin a tu rostro cansado, te contamos cómo combatir las bolsas en los ojos de manera eficaz con estos trucos, remedios naturales y tratamientos que mejorarán tu aspecto desde primera hora de la mañana.

¿Por qué aparecen las bolsas en los ojos?

Las bolsas aparecen en nuestro rostro de forma natural, principalmente, debido al proceso de envejecimiento de nuestra piel. Con el paso del tiempo, lo músculos y el tejido conectivo que rodea nuestros ojos y los párpados se debilita y la piel pierde elasticidad.



La aparición de bolsas no solo se debe al envejecimiento, sino que estas también puede aparecer durante la juventud por causas genéticas u otros malos hábitos como el exceso de estrés, la mala alimentación o los hábitos de sueño equivocados. El alcohol y el tabaco también son causantes de las bolsas, ya que aceleran el envejecimiento cutáneo y ralentizan el flujo linfático, provocando hinchazón y retención de líquidos en el cuerpo, también en el contorno de ojos. La calidad del sueño es también imprescindible para luchar contra las bolsas, dormir bien y las horas necesarias es necesario para que nuestra piel esté descansada y revitalizada por la mañana.

¿La crema para el contorno de ojos ayuda a evitar las bolsas?

Si quieres un contorno de ojos libre de inflamación y unos párpados firmes, debes aplicar una crema específica con ingredientes capaces de reducir la inflamación, como el pepino, la manzanilla o la cafeína. Los ingredientes incluidos en las fórmulas de las cremas tradicionales, como el retinol o el ácido hialurónico, son incapaces de penetrar en profundad en la piel. Las cremas de ojos modifican las moléculas para que sean capaces de llegar a las capas más profundas de la dermis y cumplan su función Además, contienen potentes ingredientes hidratantes que son capaces de mantener la delicada piel del contorno tersa y libre de inflamación.

Una buena elección a la hora de comprar tu contorno de ojos para dar firmeza a tus párpados y reducir tus bolsas y ojeras es el modelo k-Ox, de Isdin. Contiene vitamina K oxidada, mejora la circulación sanguínea para evitar el color oscuro de las ojeras. Contiene también péptidos para dar hidratación y firmeza a tu piel y Crisina, un poderoso antiinflamatorio que reduce la apariencia de las bolsas. Puedes encontrarlo en Amazon por 41,30€ y en Sephora por 47,99€.



Di adiós a las a las bolsas: limpia bien la zona del contorno de ojos

Si buscas prevenir y aliviar las bolsas en los ojos, una limpieza cuidada en la zona será siempre de ayuda. Para hacerlo, te recomendamos utilizar productos delicados que protejan la piel y no dañen la barrera de protección cutánea facial. Te recomendamos un limpiador específico para la zona que no contenga alcohol, con una base de aceite que sea capaz de nutrir la piel. Un buen ejemplo es el limpiador de ojos Pureté Thermal de Vichy. Está eriquecido con arginina y taurina para despertar la piel del contorno,, mejorar la circulación y combatir la retención de líquidos. Además es no comedogénico, no contiene parabenos y está testado dermatológica y oftalmológicamente. Puedes comprarlo en Amazon.

Un estilo de vida saludable previene las bolsas debajo de los ojos

El proceso de envejecimiento natural de la piel no puede frenarse únicamente con cremas específicas. Nuestra salud, el estado de nuestro cuerpo y también de nuestra mente juega también un papel esencial en nuestro aspecto exterior. Una dieta sana, beber alrededor de 2 litros de agua al día, evitar el alcohol y el tabaco, hacer ejercicio físico regular y descansar bien son factores básicos para lucir una piel y un aspecto físico cuidado. Dormir unas 7-8 horas al día y mantener el estrés controlado son factores que harán que estemos físicamente mejor, por dentro y por fuera.

Alivia las bolsas con un pequeño masaje

Con un pequeño masaje puedes favorecer la circulación sanguínea y conseguir que las bolsas se drenen, de tal forma que se desinflamen notablemente. Presiona delicadamente los dedos sobre la zona bajo los ojos, desde el interior hasta el exterior. También puedes utilizar un rodillo de jade, la piedra aliviará la hinchazón de las bolsas de ojos con su masaje. Además, si la metes un rato antes en la nevera, el frío potenciará el efecto.

Puedes comprar tu rodillo de jade en Amazon por 14,99€.

Si buscas un cuidado más eficaz, potente y específico, puedes probar el dispositivo de masaje electrónico para el contorno de ojos de Foreo. Ayuda a reducir las bolsas y ojeras, estimula la piel, disminuyendo la apariencia de patas de gallo, líneas de expresión y arrugas y facilita la absorción de sérums y cremas. Puedes cmprarlo en Amazon por 139€.

El mejor remedio natural para las bolsas de ojos

Un consejo de experto que ayuda a reducir la inflamación bajo los ojos sin productos de belleza son las bolsitas de té. Basta con hervir dos bositas de té (té negro o verde) y meterlas en la nevera durante algunos minutos. Ponlas sobre las bolsas durante unos minutos y disfruta de su refrescante efecto. La teína fomenta la circulación saguínea y reduce la inflamación eficazmente. Otros productos que seguro que tienes en casa también pueden ayudarte a combatir las bolsas de ojos: la manzanilla o el pepino tienen propiedades desinflamatorias que mejorarán el aspecto de tu contorno y párpados.

Consejo SOS: cubre las bolsas con maquillaje

Si a pesar de todos tus esfuerzos no has conseguir eliminar las bolsas por completo, con unos consejos de maquillaje podrás cubrirlas de tal forma que no sean visibles. Utiliza un corrector que se parezca lo máximo posible a tu tono de piel. Aléjate de los correctores luminosos, reflejan la luz y enfatizarán tus bolsas. Opta por un producto que, además de cubrir, sea capaz de hidratar. Nuestro preferido es el borrador de ojeras de Maybelline, con bayas de Goji y Haloxyl. Puedes comprarlo en Amazon por solo 6,25€.

