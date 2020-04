Los desmaquillantes en textura aceite son los más eficaces a la hora de eliminar todos los restos de maquillaje, por ello este producto es el primero en las rutinas de limpieza en 2 pasos. ¿Quieres crear tu propio desmaquillante en casa 100% natural? Te damos una receta para cada tipo de piel.

El aceite natural es uno de los ingredientes más populares en los desmaquillantes del mercado, y es que es muy eficaz a la hora de disolver las partículas de maquillaje (mucho más que los limpiadores de base acuosa) y deja la piel limpia y libre de suciedad. Por ello, no es de extrañar que los productos a base de aceite sean el primer paso dentro de las rutinas de limpieza facial.

Si eres una amante de la cosmética natural, los aceites de origen vegetal son una opción excelente a la hora de crear nuestros propios limpiadores, son naturales, respetuosos con la piel y muy efectivos a la hora de quitar cualquier resto de cosmético. Estos aceites, además, son ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes, por lo que pueden mejorar el aspecto de tu piel, hidratándola y previniendo la aparición de arrugas. ¿Quieres probarlos?, te damos 4 recetas de desmaquillante facial casero, una para cada tipo de piel, para que puedas empezar a disfrutar desde ya de los beneficios de los aceites naturales.

Recetas para crear tu propio desmaquillante con aceites naturales

Piel grasa: las personas con piel grasa suelen huir despavoridas ante los cosméticos que contengan aceites. Por suerte, existen algunos aceites de origen natural que son una excepción en esta regla y no solo no aumentan la producción de sebo, sino que la regulan. Es el caso del aceite de jojoba, capaz de equilibrar la producción de grasa en la piel. Este ingrediente natural es, además, altamente hidratante y tiene propiedades antioxidantes gracias a su contenido en vitaminas C y E. Mezclando aceite de jojoba con las propiedades del agua de hammamelis, capaz de minimizar los poros y reducir la grasa del rostro, puedes conseguir una doble acción desmaquillante y anti-acné.



Ingredientes:



2 cucharadas de aceite de jojoba (disponible aquí).

2 cucharadas de agua de hammamelis (disponible aquí).

1 cucharadas de gel aloe vera.

2 gotas de aceite esencial de limón (disponible aquí).



Mezcla bien todos los ingredientes y aplícalos sobre el rostro con un disco de algodón.

Piel seca: uno de los aceites naturales más efectivos para la piel seca es también uno de los ingredientes que más utilizas en tu día a día, el aceite de oliva. Combinando sus propiedades hidratantes con las propiedades regenerantes del aloe vera, no solo tendrás un desmaquillante muy eficaz, sino que conseguirás crear una loción ultra-hidratante que dejará tu piel suave y lisa.



Ingredientes:



2 cucharadas de aceite de oliva.

2 cucharadas de gel de aloe vera (disponible aquí).



Mezcla bien todos los ingredientes y aplícalos sobre el rostro con un disco de algodón.

Piel mixta: el aceite de semilla de uva es otro de los aceites naturales con numerosas propiedades para la piel, entre las que se encuentran las propiedades antioxidantes o las hidratantes. Puedes maximizar su acción antioxidante mezclando este aceite con un poco de té verde en polvo. Si no, será suficiente aplicar directamente un poco de aceite de semilla de uva en un algodón y pasarlo por la piel, puedes encontrarlo aquí.



Piel madura: de sobra sabes la infinidad de propiedades que el aguacate tiene para nuestra salud, pues bien, sus beneficios van más allá de cuidarnos por dentro y son capaces de frenar el envejecimiento en nuestra piel. Por ello, si tienes la piel madura y las arrugas ya se han instalado en tu rostro, un desmaquillante natural hecho a base de aceite de aguacate, agua de rosas y aloe vera puede ser el mejor tratamiento antiedad.



Ingredientes:



1 cucharada de aceite de aguacate (disponible aquí).

1 cucharada de agua de rosas (disponible aquí).

1 cucharada de gel de aloe vera puro.

Después de quitar los restos de maquillaje con el limpiador casero que hayas elegido, limpia tu piel con tu jabón desmaquillante habitual, de esta forma habrás completado la rutina de limpieza en dos pasos y tendrás la piel totalmente limpia antes de irte a dormir. Después, puedes aplicar tu crema de noche y tu sérum para completar la rutina de noche. Recuerda que los productos naturales no tienen conservantes, por ello, no te recomendamos preparar mucha cantidad de cada uno de los desmaquillantes caseros, ya que pueden echarse a perder en pocas horas.