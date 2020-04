Alerta espinillas: estos remedios naturales son la manera de combatirlas

¿Quieres deshacerte de ese granito tan molesto sin necesidad de recurrir a pomadas ni químicos? Sabemos cómo hacerlo. A continuación, te damos siete ingeniosos trucos que puedes utilizar para combatir (y prevenir) las espinillas.

Parece brujería: los granos aparecen siempre, o casi siempre, en la peor ocasión. Cuando nos estamos preparando para una cita, una entrevista de trabajo o una fiesta de cumpleaños, de repente, vemos ese pequeño bultito rojo –y a veces doloroso– en el peor lugar y es casi imposible ocultarlo. ¿Cuántas veces estas espinillas te ha estropeado un look? Pero tranquila, no tienes de qué preocuparte. Te traemos los siete remedios caseros más eficaces para combatir estos granitos y espinillas. Te prometemos que no volverán a arruinarte ningún plan.

1. Aceite de árbol del té

El aceite esencial de árbol del té es uno de los remedios más eficaces para acabar con los granitos. Gracias a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, seca rápidamente los granos inflamados para que desaparezcan en apenas dos días. Así, este truco no es útil solo para que desaparezca el enrojecimiento, sino que, además, te ayuda a deshacerte de la hinchazón bajará. ¿Nuestra recomendación? El aceite esencial de árbol de té de KANZI, por 16,99€ en Amazon.



¿Cómo usarlo?

1. Aplica unas gotas del aceite del árbol del té en un disco o un bastoncito de algodón.

2. Aplícalo sobre la zona afectada y dejad que el aceite actúe durante la noche.



Un consejo. Si tienes la piel seca, es preferible que, en lugar de dejarlo actuar durante toda la noche, apliques este remedio durante el día y lo retires con agua tibia cuando hayan pasado 15 minutos.

2. Tónico facial natural con vinagre de sidra

Solo unos pocos conocen este remedio, pero, sin embargo, es uno de los remedios más eficaces junto con el ya mencionado aceite de árbol del té. Hablamos del vinagre de sidra. Sí, el mismo que se utiliza tan comúnmente en cocina. Contiene sustancias antibacterianas y antiinflamatorias que, aplicadas sobre la piel, limpian tus poros y previenen las impurezas. Además, es útil para equilibrar el pH de la piel.



¿Cómo usarlo?

1. Pon una cucharada de vinagre de sidra en un vaso de agua.

2. Después, moja ligeramente un disco de algodón en la mezcla y aplícalo sobre la zona afectada.

3. Mascarilla de miel con canela para acabar con las impurezas

La miel es uno de los alimentos que más aplicaciones tiene en cosmética, sobre todo cuando se trata de remedios y cuidados para pieles sensibles. Y uno de estos usos es la lucha contra los granitos y espinillas. Aplicado sobre las zonas afectadas por el acné, la miel frena la propagación de bacterias y acelera el proceso de curación. Pero si quieres sacar el máximo provecho de sus propiedades, te sugerimos que la mezcles con canela.



¿Cómo usar estos ingredientes?

1. Mezcla una cucharada de canela en polvo con dos cucharadas de miel

2. Aplica la mascarilla de manera uniforme sobre todo el rostro y déjala reposar unos 30 minutos

3. Pasado este tiempo, retírala con agua tibia

También te recomendamos: Mascarilla de aguacate y avena de Freeman por 15,16€ en Amazon.

4. Limón para decir adiós a los granos

Contra esos granitos rojos que aparecen en el peor momento, el limón puede ser de gran ayuda. Su efecto antibacteriano ayuda a secarlo y a detener la inflamación que provocan de manera casi inmediata. del grano rápidamente.



¿Cómo usarlo?

1. Empapa un disco desmaquillante o un bastoncillo del algodón en zumo de limón recién exprimido

2. Aplícalo sobre la zona afectada con toques suaves



Recuerda: te recomendamos que utilices siempre zumo de limón recién exprimido y evites utilizar uno comprado en supermercados, ya que contiene conservantes y otros aditivos que pueden ser perjudiciales para la piel.

5. Arcilla como tratamiento contra el acné facial y corporal

Es bien sabida que las mascarillas de arcilla son un excelente remedio contra los granitos y espinillas. Estos barros contienen oligoelementos y minerales con increíbles poderes curativos en nuestra piel. ¿Cómo funcionan? Aplicados a modo de mascarilla, tienen un efecto refrescante, abren los poros y purifican la piel liberándola de las células muertas y el exceso de grasa.



¿Cómo usarlas?

1. Mezclar una o dos cucharaditas de arcilla curativa con unas 10 cucharadas de agua para hacer una mezcla consistente y uniforme. Después, aplícala por todo el rostro.

2. Déjala actuar durante 10 minutos. Para terminar, retírala con agua tibia y aplica tu crema hidratante habitual.



Este método también es muy útil para tratar el acné corporal y evitar el vello enquistado. Para aplicarla en el cuerpo debes seguir el mismo procedimiento. El momento ideal para hacerlo es justo antes de la ducha.



Nuestra favorita: Set de Cuidado Facial con Arcilla Rosa Australiana de Sand & Sky Perfect Skin

6. Aloe Vera contra la inflamación y el enrojecimiento

¿Tienes una planta de aloe vera en casa? ¡Perfecto! El gel que contienen sus hojas tiene efecto antiinflamatorio, muy útil para reducir el enrojecimiento y a veces, incluso, hasta el dolor que provocan los granitos. Además, esta sustancia también acelera el proceso de curación de la piel afectada.



¿Cómo usarlo?

1. Primero, coge una hoja de tu planta de aloe vera y córtala para extraer el gel.

2. Después, aplícalo directamente sobre la zona afectada.



Un consejo que te puede interesar: Este gel también puede ayudar a reducir las cicatrices del acné. Y si no tienes planta en casa, puedes optar por un gel orgánico elaborado al 100% con aloe vera. ¿Nuestro favorito? El gel orgánico de Satin Naturel, por 14,99€ en Amazon.

7. Infusión de manzanilla para prevenir impurezas