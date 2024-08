La AEMET lo confirma, vienen lluvias: Decathlon rebaja las Skechers impermeables que las mujeres del norte agotarán

Decathlon ha hecho el movimiento perfecto rebajando las Skechers impermeables, el calzado que promete ser el favorito entre las mujeres que saben cómo enfrentarse a las lluvias. ¡No te lo pierdas!

Antes de que llegue la temporada de lluvias, podemos hacernos con el calzado cómodo y en tendencia para sobrellevar el temporal.

Fondo de armario para cualquier ocasión

Si necesitas actualizar tu calzado informal de otoño no dejes pasar esta oportunidad de Decathlon, porque han vuelto a rebajar una de sus zapatillas estrella perfectas para afrontar los días más lluviosos. El secreto está en su material, ya que están compuestas de cuero sintético ideal para proteger tus pies de la humedad.

El modelo en particular que está rebajado es el Skechers GOgolf Max 5. Como el nombre indica están especialmente pensadas para practicar golf porque están diseñadas con un suave tejido de malla de alta calidad impermeable que evita que penetre el agua en su interior. Esto no implica que no podamos aprovecharnos de esta característica para usarlas en nuestro día a día fuera del campo de golf.

Diseño y calidad

Su suela está especialmente diseñada para que no resbales en zonas húmedas, ideal para la ciudad en días lluviosos. No hay que olvidar el diseño, porque además de todas estas características técnicas, las zapatillas te ofrecen comodidad y estilo con varios diseños disponibles. Decathlon trae tres modelos de las Skechers GOgolf Max 5 para que elijas el que más te gusta: El primer modelo es en negro con la S de la firma y algunas zonas de la suela en color rosa. Si no te convence puedes optar por el modelo en gris oscuro con detalles en azul clarito, pero si aun así no te gustan existe un tercer modelo en gris jaspeado con detalles en azul oscuro. Otra de sus características son sus cordones elásticos que se ajustan al pie olvidándote de tener que atar los cordones cada vez.

Estas zapatillas deportivas son muy ligeras y aptas para cualquier estación del año, además cuentan con plataforma que mejora la amortiguación con cada pisada sumando altura y estilizando tu silueta.

Su precio habitual es de 129€, pero ahora mismo están rebajadas a 99€ y con la calidad propia de una marca como Skechers tienes la durabilidad asegurada.¡Hazte con ellas antes de que se agoten! No tardes mucho en acercarte a tu tienda Decathlon porque cada vez queda menos disponibilidad de tallas y no sabemos cuándo volverán a estar rebajadas.

Con los tres colores disponibles son muy fáciles de combinar, así que no dejes de ir a por ellas antes de que las lluvias nos pillen por sorpresa. Sus colores y elegante diseño le dará un toque chic a tu look sin dejar de ser desenfadado. Al ser todoterreno no tendrás que preocuparte por tu confort mientras no renuncias tampoco a tener los pies siempre secos. Quedarán estupendas con shorts, vaqueros, vestidos o ropa deportiva, nada se le resiste al calzado más tendencia de la temporada de otoño.