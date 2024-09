Lefties arrasa con las adidas Gazzelle que agotarán las más estilosas por 25 euros: elegantes, cómodas y en tendencia

Si estás buscando unas zapatillas para tu día a día, tenemos lo que buscas

Inspiración en los 60

Las zapatillas Adidas Gazelle son un clásico superventas de la firma deportiva y su precio ronda los 120€. Es un modelo icónico que lleva triunfando desde que salió a la venta allá por los años 60. Tienen un estilo clásico elegante y atemporal y están elaboradas en ante y disponibles en más de 20 colores. Su gran innovación es que Adidas sacó un modelo no dedicado al entrenamiento general, si no específico para el balonmano y que se pueden utilizar para caminar todo el día.

Si deseas tener un modelo clásico y atemporal como las Adidas Gazelle, pero tu presupuesto es menor, no te preocupes, Lefties tiene un modelo muy similar y con un precio cuatro veces menor. Las zapatillas retro de Hummel para mujer son de un estilo muy parecido y están disponibles en 14 colores diferentes para que elijas las que mejor se adaptan a tu día a día. Las hay de ante y de cuero y no será fácil decidirte por comprar solo una. Todos los modelos están de la 35 a la 41, aunque en la web se ve que algunas ya no están en todos los números.

Nuestra favoritas

Todas ellas son deportivas de suela plana, puntera redonda y caña baja acolchada. El cierre mediante cordones a tono añade un toque adicional de estilo y permite un ajuste personalizado, adaptándose a las preferencias individuales de cada usuaria. La lengüeta, también fabricada en poliuretano al 100%, proporciona un extra de comodidad y un ajuste seguro. El forro interno es de poliéster al 100% asegurando la transpirabilidad necesaria para mantener los pies frescos y cómodos en cualquier situación. Para limpiarlas bastará con pasarles un trapo húmedo por las partes sintéticas y un cepillo suave o esponja dura para limpiar el nobuck.

El modelo en rojo y blanco de ante con suela marrón en contraste, un color super llamativo y vibrante perfecto para arriesgar.

Las Hummel en rosa pastel y con detalles en blanco son mucho más discretas y con un aire coquette muy femenino.

Para aquellas que no quieren pasar desapercibidas existe un modelo en azul cielo con detalles en contraste en rosa chicle e interior verde limón.

Para las más clásicas y que busquen un modelo que quede bien con cualquier cosa, pueden optar por las zapatillas en blanco y con puntera gris. Los detalles de las bandas verticales laterales pueden ser en azul claro o en negro, cualquiera de las dos va bien con unos vaqueros o un vestido informal.

El precio es de 25,99€, pero si compras dos pares el envío es gratuito, así que igual te conviene ponerte de acuerdo con una amiga. La otra opción es enviarlas a tu tienda Lefties más cercana y así te aseguras que están reservadas para cuando llegues en el modelo y talla que necesitas.

