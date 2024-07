Lefties arrasa con las sandalias que parecen de marca rebajadas a más del 40%: cómodas y elegantes por menos de 8 euros

Lefties tiene las sandalias perfectas para el verano, a un precio de risa y disponibles en 3 colores diferentes. Son unas palas que ya son un must en las maletas de las influencers. ¡Corre a por ellas antes de que vuelen!

Lefties lo ha vuelto a hacer. Ha lanzado unas sandalias que ya son un top ventas y no es de extrañar, porque lo tienen todo.



Son preciosas, cómodas, las hay en varios colores y su precio es de solo 8 euros. ¿Quién no querría tenerlas en su armario? Son un must del verano y van con todo lo que te pongas. Vaqueros, shorts, vestidos o incluso monos.



Ven a descubrirlas (aunque ya te adelanto que te vas a enamorar de ellas):

Las sandalias planas de tiras de Lefties que arrasan en ventas

Estas sandalias las puedes encontrar en Lefties online por la referencia 1529/190/092.



Son unas sandalias tipo pala ideales, sin tacón y planas, perfectas para quienes odian los tacones y prefieren pisar sobre seguro.



Además, las hay en 3 colores diferentes; en plata, negro y en crudo. Unos tonos neutros básicos e ideales para que encuentres la sandalia perfecta para la ocasión.

Su diseño se ve caro. Parecen unas sandalias de marca y en realidad el precio es de solo 8 euros en rebajas. Una ganga, así que no nos extrarían que volaran en cuestión de horas.

Favorecen un montón en todos los colores y puedes combinarlas como quieras. Tanto para uso diario como para llevar a la playa, ¡no aburren nada!



Eso sí, como imaginas por el precio, no son de piel sino 100% de poliuretano. Las veganas las amarán.

En cuanto a tallas, las hay de la 35 a la 41. Si no tienes número online recuerda mirar en tienda.

¿Qué te parece la propuesta de Lefties para este verano? Date prisa antes de que las tallas vuelen.