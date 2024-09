Los botines impermeables de Lefties que las mujeres elegantes amarán en otoño: en color tendencia por solo 25,99€

¿Qué mejor forma de dar la bienvenida al otoño que con unos botines impermeables? La lluvia ya está aquí, muy a nuestro pesar, pero podemos aprovechar para llevar lo último en tendencias en los pies, como los botines impermeables de Lefties. ¡Son monísimos!

Para la lluvia, no hay nada mejor que unos botines impermeables donde no entren agua a los pies. Es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu armario, sobre todo si vives en una zona en la que llueve de vez en cuando.



Si quieres huír de los botines ugly, esos son ideales. Tienen una altura ideal, buena caña y el color va con todo lo que te pongas. Son súper prácticos y apuntan a convertirse en un must have de la temporada. Te los presentamos.

Lefties tiene los botines tendencia que vas a amar esta temporada: impermeables, bonitos y baratos

Estos botines de agua Mistal de Lefties son ideales para la temporada de lluvias en otoño-inviernos. Son de buena calidad, no entra el agua y el tono no podría ser más chulo; una especie de color crudo, aunque tira un poco a rosa.



En cuanto a sus características, tiene detalle print en el corte, elástico en el lateral y tirador trasero, (lo que facilita ponerlo). La suela es dentada, agarra bien al suelo.

Está disponible en numerosas tallas, de la 35 a la 41, para todos los pies.



Un detalle que me encanta, es que lleva la marca bien estampada. Está grabada en la parte frontal y también en el tirador trasero, por lo que queda muy cuqui.

Las botas de agua Mistral están disponibles en Lefties por 25,99 euros

Lo mejor de esas preciosas botas de agua de Lefties, es su precio. Están disponibles por solo 25,99 euros. Una ganga teniendo en cuenta que es un botín de buena calidad e ideal para la lluvia.



Consíguelo ahora antes de que vuele. Referencia: 1154/290/002.