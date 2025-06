¿Unas sandalias altas y cómodas? Esta combinación puede parecer misión imposible, hasta que nos enteramos de que Skechers ha sacado a la venta unas nuevas sandalias que no podían ser más ideales. Son de cuña, estilo boho y llevan los look a otro nivel. Por fin podemos tener comodidad y estilo, una vez más, gracias a Skechers.

No es fácil encontrar sandalias que vistan y que nos permitan llevar los pies cómodos durante horas. Sin embargo, si hay una marca capaz de hacerlo posible, es Skechers. En la nueva colección de sandalias de verano encontramos estas cuñas que no podrían ser más ideales. El diseño es tipo boho y van con todo. Son perfectas para cualquier edad, pero nos parecen ideales para mayores de 50.



Es un tipo de sandalia que te ayudará a resolver diferentes tipos de looks, ya sea con vaqueros, faldas largas o vestidos. Ofrece muchísimas posibilidades para el día a día y para cuando quieres ir bien vestida, sin renunciar a la comodidad de un buen zapato.

Las cuñas cómodas de Skechers que darán de qué hablar este verano

Estas cuñas se corresponden con el modelo Summers - Salt Spray de Skechers.



Es una sandalia vegana con plataforma, para que ganes 7,6 centímetros de altura y estilices la figura sin renunciar a la comodidad. La plantilla cuenta con amortiguación Luxe Foam, para que los pies vayan bien amortiguados cuando camines y no te hagas daño. Es de ancho medio.



El diseño es sencillo y bonito. No podría ser más ideal. Destaca por la banda de rafia trenzada y la media suela con revestimiento con vetas de madera. Estéticamente, es elegante y combina con todo lo que te pongas.

Disponibles en dos colores: azul y beige

Las nuevas Skechers Summers - Salt Spray están disponibles en beige y azul. Te va a costar elegir el color, porque las dos son realmente ideales.



Son tonos básicos, alegres y muy bonitos para el verano. Tonos neutros que van con todo, por lo que podrás sacarle mucho partido a ambos. Incluso puedes comprarlas en los dos colores.

Su precio es de 50 euros

Estas sandalias de Skechers, cómodas y de buena calidad, salen a la venta a un precio de 50 euros. Es una gran oportunidad teniendo en cuenta que hablamos de unas cuñas boho muy modernas, minimalistas, cómodas y perfectas para el diario. Para que puedas ir bien vestida sin renunciar a la comodidad.



Además, pronto serán las rebajas, por lo que podrías conseguirlas todavía por menos. Eso sí, se están agotando rapidísimo. En las azules todavía hay muchos números, pero en las beige quedan las últimas tallas.

¿Cómo combinar las nuevas cuñas boho de Skechers?

Las posibilidades que ofrecen las nuevas cuñas de Skechers son infinitas. Te dejamos algunas propuestas de looks infalibles para marcar tendencia este verano:

Vestido largo blanco.

Falda larga hasta los pies con top.

Vaquero con camisa blanca.

Short con top.

Son opciones de looks que van fenomenal con estas cuñas. Además, los tonos son neutros, por lo que puedes optar por looks en todos como blanco, beige, azul, vaquero, etc.



Aprovecha esta oportunidad para conseguir unas sandalias de moda, cómodas y bonitas, a un gran precio. Encuéntralas en la web oficial de Skechers.