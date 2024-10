Paula Echevarría brilla con la manicura discreta y lujosa más deseada este otoño: elegante y combina con todo

Paula Echevarría ha vuelto a brillar con una manicura que no podría gustarnos más para este otoño. Es un color rosita precioso, súper natural, elegante y combina con todo, da igual lo que te pongas. ¡Lo fichamos para esta temporada!

Paula Echevarría siempre nos sorprende con sus manicuras espectaculares, más arriesgadas o naturales según la ocasión. Para esta temporada de otoño, ha elegido un tono que no podría gustarnos más. Es un color rosita ideal para la temporada.



Recordemos que hace poco Paula nos sorprendía uniéndose a una manicura en tendencia para este otoño, las baby boomer, que no podrían ser más ideales. Pero la nueva manicura también nos encanta. ¡Ven a conocerla!

La manicura elegante de Paula Echevarría que apunta a tendencia esta temporada

Lo cierto es que no todos los rosas son iguales. Si te encantan las manicuras en tonos rosas que sean sutiles, elegantes y que vayan con todo, te vas a enamorar de esta propuesta de Paula. ¡Son divinas!



Ha publicado la foto en su Stories @pau_eche con el mensajito de "clean nails" y el resultado no podría ser más ideal. Además, no necesita decoración ni ningún tipo de adorno, quedan estupendas en un único tono, todas iguales y lisas.



Mira y verás:

Si quieres lucir siempre una manicura ideal, puedes copiar a Paula, porque sin duda sabe lo que hace.



Es un color que gusta mucho a todas y que favorece a todas las manos y tonos de piel. Además, es una alternativa a los clásicos esmaltes de brillo, para las chicas que quieren lucir una manicura más sofisticada y discreta que quede elegante.

Un tono rosita que combina con todo

Con looks en negro, en blanco, en verde... Es un color que uñas que va con todo lo que te pongas, perfecta para el día a día o incluso para viajar, porque sienta y queda fenomenal.



¿Qué te parece el tono elegido por Paula? ¿Te animas a pedírsela a tu manicurista de confianza? ¡Te va a encantar!