Paula Echevarría arrasa con el look ideal para llevar dentro y fuera de casa que amarán las mujeres elegantes de 50

Paula Echevarría tiene el look ideal para las mujeres elegantes de más de 50 años. Es el conjunto perfecto si quieres prendas cómodas para estar por casa y para bajar a dar un paseo sin renunciar a la comodidad y a la elegancia al mismo tiempo. ¡Te va a encantar!

Paula Echevarría es un símbolo de la elegancia. Es una de las influencers más seguidas y su éxito no es casualidad, porque estamos enamoradas de sus looks.



A sus 47 años, siempre sabe cómo sorprendernos con looks que son cómodos y elegantes a la vez. ¡Y no es nada fácil tenerlo todo en el mismo outfit!



Para esta ocasión, ha sorprendido con un look formado por un chándal y una gabardina que no podría ser más ideal. Te lo enseñamos.

Paula Echevarría arrasa con un look elegante y cómodo, perfecto para +50

Paula Echevarría ha presentado su nueva colección de Primark recientemente y la selección de prendas no podría ser más ideal. ¡No parece en absoluto moda low cost!



En esta ocasión, tanto el chándal como las deportivas y la gabardina son de Primark, por lo que es un look súper low cost. Puedes verlo diretamente en su Instagram @pau_eche:

Hay que reconocer que a Paula todo le sienta bien. Con gabardina o sin ella, está guapísima.



El chándal es en un tono marrón-berenjena que se lleva mucho esta temporada, mientras que la garbadina es un básico en beige al que le podrás sacar partido con muchos looks diferentes.

Chándal y gabardina, una combicación estrella esta temporada

¿Alguna vez pensaste en combinar un chándal con una gabardina? Es una combinación que te permite sumar elegancia y estilo al look, haciendo que sea súper cómodo y práctico para salir a dar un paseo o ir de compras.



Es un gran fichaje para esta temporada. Aunque eso sí, teniendo en cuenta que son de Primark y que tienen un precio muy asequible, es posible que estas prendas no tarden en agotarse.



Si te gusta el look, ¡date prisa!