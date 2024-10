Ha llegado al fin la nueva colección de Primark x Paula Echevarría: estas son las 5 prendas que necesitas este otoño

Primark acaba de presentar su nueva colección by Paula Echevarría y no podría ser más ideal. Muchísimas prendas con estilo a precios de infarto para darle un aire nuevo a tu armario esta temporada. ¡Descubre las 5 prendas más top que vas a querer para transformar tus looks!

Ayer Paula Echevarría nos sorprendía con un look ideal, con una chaqueta de punto preciosa tipo cardigan. Lo mejor, su precio, solo 21 euros. Pero la nueva colección que ha lanzado con Primark nos deja muchísimas prendas increíbles a precios súper bajos.



¡Hacemos una recopilación de las 5 mejores! Chaqueta de antelina de Paula Echevarría Esta chaqueta de antelina es súper tendencia. Es un concepto que no dejarás de ver esta temporada de otoño-invierno, por lo que no puede faltar en tu armario. Es calentita y monísima.



La hay en color tostado y negro a un precio de 38 euros. Referencia: 91105457612. También te puede interesar Paula Echevarría brilla con la manicura discreta y lujosa más deseada este otoño: elegante y combina con todo Paula Echevarría arrasa con la manicura más bonita para otoño que las mujeres elegantes amarán y es tendencia Primark rescata la gabardina de Paula Echevarría de hace dos temporadas que ya es un must en mis looks de entretiempo Jersey de punto de ochos de Paula Echevarría Otra de las propuestas más chulas de la nueva colección de Paula x Primark es este jersey de punto de ochos, que no podría ser más ideal. Es el típico jersey básico que va con todo.



Es en color marfil y su precio de solo 19 euros. Referencia: 991117102006. Vaqueros con perneras tipo barril de Paula Echevarría Los vaqueros tipo barrel o barril son tendencia y no dejarás de verlos esta temporada. Este modelo sienta genial y es súper favorecedor a todas.



Lo hay en color piedra y su precio es de solo 20 euros. La referencia es 991116401112. Vestido midi cruzado de Paula Echevarría Este vestido no podría ser más ideal. ¿Quién diría que es un low cost? ¡No lo parece en absoluto! Es un vestido monísimo y favorecedor, al que sacarle mucho partido de día o de noche. Además, sienta como un guante.



Por el momento solo lo hay en color marrón. Su precio es de solo 28 euros. Referencia: 991117483616. Falda larga tipo prairie de Paula Echevarría Otro de los bestseller de la nueva colección de Paula Echevarría en Primark es esta falda. No parece en absoluto una falda low cost. Además, el conjunto en sí es divino.



¿Cuál es tu prenda favorita de la nueva colección? ¡No dudes en echarle un ojo a la web porque vas a quererlo todo! Recuerda que desde la web puedes comprobar la disponibilidad en tienda de cada producto.