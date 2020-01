Remedios caseros para ayudarte a dejar de fumar y evitar la ansiedad

Sí, dejar de fumar es uno de los propósitos de Año Nuevo más repetidos y también uno de los que más beneficios tiene para nuestra salud. A pesar de las infinitas ventajas que dejar el tabaco tiene para nuestro organismo, hacerlo definitivamente no es fácil. Si quieres tirar de fuerza de voluntad y evitar medicación, estos remedios caseros pueden ayudarte a calmar tu ansiedad.

Luchar contra las ganas de fumar no es fácil: la ansiedad, el mal humor y el nerviosismo se apoderan de nosotros sin remedio y caer en la tentación parece ser la única forma de restablecer la calma. Aunque no es sencillo, decir adiós al tabaco para siempre es una de las decisiones de las que más nos alegraremos en el futuro, y es que tiene infinitos beneficios para nuestra salud e incluso para nuestro aspecto físico. De sobra conocemos los estragos que el tabaco hace en nuestro organismo, no solo destroza nuestros pulmones, sino que dispara las posibilidades de padecer enfermedades cardiovasculares graves. El tabaco mata más de 6 millones de personas al año en todo el mundo, de hecho es la mayor causa de muerte evitable. ¿No te parecen suficientes razones para dejar de fumar de una vez por todas?



¿Quieres saber qué ocurre en tu organismo cuando dejas de fumar? Echa un ojo a este vídeo:

Si quieres dejar de fumar y la ansiedad que te provoca no te permite hacerlo, puedes consultar al médico para que pueda recomendarte algún tratamiento que te ayude a superar el temido mono y haga que consigas dejar de fumar. Si, por el contrario, prefieres tirar de fuerza de voluntad y despedirte del tabaco sin necesidad de fármacos, no te preocupes, existen remedios naturales que pueden ayudarte en esta dura batalla, ¡toma nota!

Remedios caseros para ayudarte a dejar de fumar

El ginseng: esta planta medicinal con numerosos beneficios para la salud, es también capaz de aliviar el mono que provoca dejar de fumar. El ginseng reduce la liberación de dopamina, una de las hormonas encargadas de producir placer a través de la inhalación de nicotina. Consumir ginseng ayuda a que los cigarros no sepan bien ni provoquen sensación placentera. Puedes consumirlo en infusión o en cápsulas, el ginseng, además, te ayudará a mantenerte despierta y activa. Puedes comprar estos suplementos de ginseng siberiano en Amazon por 14,75€.

Regaliz: no solo ayuda a desintoxicar y eliminar las toxinas que deja el tabaco en el organismo, también sirve para que los cigarrillos sepan mal y se atenúen las ganas de caer en la tentación. Puedes tomarlo en esta infusión de regaliz, menta y anís, te ayudará a mejorar las molestias intestinales, además de reducir las ganas de fumar. Puedes comprarla en Amazon por 5€.

Valeriana: esta hierba es conocida por sus propiedades calmants, especialmente útiles para aliviar el nerviosisimo provocado por la falta de tabaco. Puedes tomarla en infusión o en comprimidos. Comprar valeriana orgánica en Amazon por 21,76€.

Practica ejercicio: practicar deporte es una idea perfecta para sustituir el cigarrillo. Ponte las zapatillas cuando sientas necesidad de fumar, no solo notarás que tienes mucha más capacidad pulmonar y resistencia, sino que también empezarás a sentir como tu cuerpo te agradece el sustituir el tabaco por la actividad física. El deporte también es capaz de regular la ansiedad provocada por la falta de nicotina y, además, ¡es gratis! Te sobran los motivos para empezar a adoptar este hábito tan saludabe. Puedes optar por dar un paseo largo, correr unos 30 minutos o hacer deportes como el yoga o el pilates que te ayuden a encontrar la calma que tanto necesitas.

Jengibre: esta planta no solo ayuda a reducir la ansiedad y los nervios provocados por la falta de nicotina, también mejora las molestias digestivas que pueden aparecer en las primeras fases desde que decides dejar de fumar. Una infusión de jengibre puede ayudarte a sentirte notablemente mejor y a evitar el nerviosismo provocado por la falta de tabaco. También favorece la eliminación de toxinas. Te recomendamos la infusión de jengibre cítrico, mezclado con cáscaras de naranja y menta. Puedes comprarla en Amazon por 19,99€.

Lee un libro informativo o instala una app: conocer los cambios y beneficios que están sucendiendo en tu organismo desde que dejas el tabaco es una de las mejores formas de conseguir motivación para no abandonar tu objetivo. Existen numerosos libros informativos o apps que van haciendo segumiento de tu avance para que te sientas cada día mejor. El libro "Dejar de fumar es fácil si sabes cómo" es uno de los métodos más conocidos, te explica a la perfección por qué estadios vas a pasar durante este proceso y las herramientas necesarias para evitar caer en la tentación. Puedes comprarlo en Amazon por 12,25€.

