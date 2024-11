Skechers agotará los botines impermeables que las mujeres elegantes de 50 llevarán 24/7: cómodos y suman altura

Este otoño, Skechers ha lanzado los botines impermeables perfectos que prometen ser el "must" de la temporada para mujeres de 50 y más. Son tan cómodos que te acompañarán 24/7, y además, aportan esos centímetros extra de altura sin sacrificar el confort. ¡Date prisa, porque están volando de las estanterías!

Llega la época de lluvias y es importante que te protejas bien los pies, sobre todo para no mojarte y enfermar.



Si todavía no has comprado unos botines para la lluvia esta temporada, que sepas que Skechers tiene justo lo que necesitas. Unos botines de agua de calidad y elegantes a precio aceptable. Se trata del modelo 'Uno Rugged - Dancing N The Rain'.

Skechers Uno Rugged: los botines de agua elegantes que necesitas este invierno

El modelo 'Uno Rugged - Dancing N The Rain' de Skechers es una de las mejores compras que puedes hacer esta temporada. Son unos botines de agua de ancho medio y que está disponible en color oliva o negro.



Es una forma de llevar estilo y comodidad en tus pies, independientemente de la lluvia. Todo ello gracias a la parte superior impermeable, plantilla con amortiguación Skechers Air-Cooled Memory Foam y suela Skech-Air con cámara de aire. ¡Son ideales!

La altura es de 3,8 cm, por lo que no está nada mal para ser unos botines. Es una forma de ganar altura sin tener que subirte a unos tacones.



Además, hay muchas tallas a elegir para que encuentres la ideal para ti. Si vas a llevar un calcetín gordito de invierno, recuerda elegir una talla más.

El precio: 85 euros

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Las Uno Rugged de Skechers para mujer tienen un precio de 85 euros. No está nada mal teniendo en cuenta que son unos botines de agua de gran calidad y que van fenomenal, además se ven súper elegantes para llevar en el diario.



Invierte en unos botines como estos y no vuelvas a mojarte los pies. Encuéntralos en la web oficial de Skechers. Referencia 'Style #177183 BBK'.