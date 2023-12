Blake Lively homenajea a Barbie con un look de infarto

Blake Lively impacta con un vibrante look rosa fucsia, rindiendo homenaje cinematográfico.

El pasado fin de semana, la siempre elegante Blake Lively sorprendió a sus seguidores al reunirse con America Ferrera, Alexis Bledel y Amber Tamblyn, sus compañeras de la película "Sisterhood of the Traveling Pants". El encuentro tuvo lugar en un evento especial para Ferrera, quien ha destacado en la película Barbie gracias a un elogiado monólogo.



Para esta ocasión única entre "hermanas", como Blake lo describió en sus redes sociales, la actriz decidió rendir homenaje a la película dirigida por Greta Gerwig con un look que no dejó indiferente a nadie. Desafiando a la Barbie por excelencia, Margot Robbie, Lively se transformó en la icónica muñeca con un deslumbrante total look rosa fucsia.

El vestido sin mangas de Oscar de la Renta, estrenado por Lively, presentaba un cuello redondo y una falda repleta de plumas que proporcionaban el volumen perfecto. Este vibrante diseño se complementó con un largo abrigo del mismo tono, con cuello solapa y botonadura frontal de la marca Valentino, pionera el año pasado en la recuperación del fucsia en el mundo de la moda.



El estilismo de la actriz se completó con unos elegantes salones con detalle de lazo satinado en el empeine, cortesía de Malone Souliers. Además, unos guantes sofisticados y originales añadieron el toque final, junto con un llamativo bolso en forma de lazo confeccionado con pedrería en el mismo vibrante color fucsia.



Un look aplaudido por sus seguidores, donde las impresionantes joyas de Lorraine Schwartz, la joyería de confianza de Lively, no podían faltar. Su icónica melena rubia, peinada con elegantes ondas marcadas, completó la imagen de la actriz, quien no dudó en llevar el fucsia también en sus labios.



En definitiva, Blake Lively demuestra una vez más por qué es considerada un icono de estilo. Su capacidad para reinventarse y sorprender con elecciones arriesgadas deja claro que su influencia en el mundo de la moda perdura. Un homenaje cinematográfico en clave de rosa fucsia que ha causado sensación y que consolida a Lively como referente indiscutible en el universo del glamour y la moda.