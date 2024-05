Met Gala 2024: Blake Lively, Rihanna y otros grandes ausentes que dejaron un vacío en la alfombra roja

La Met Gala 2024 ha dejado un sabor agridulce entre los fanáticos de la moda, pues si bien el evento brilló con luz propia, la ausencia de algunas figuras clave como Blake Lively, Rihanna, Jared Leto, Taylor Swift y otras, se hizo sentir.

La noche del lunes, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se vistió de gala para recibir a las estrellas más brillantes del firmamento fashion en la Met Gala 2024, una velada que celebra la moda como arte y que este año se inspiraba en el tema "Bellezas durmientes: el despertar de la moda". Sin embargo, la alfombra roja se vio eclipsada por la ausencia de dos de sus reinas indiscutibles: Blake Lively y Rihanna.

Blake Lively, la musa de la Met Gala, brilla por su ausencia

Blake Lively, a quien muchos apodan cariñosamente como la "Reina de la Met Gala" por sus impresionantes looks año tras año, rompió corazones con su segunda ausencia consecutiva en la gala. La actriz, quien junto a su esposo Ryan Reynolds copresidió el evento en 2022, optó por quedarse en casa con sus cuatro hijos, priorizando un tiempo en familia.



Los fanáticos no tardaron en expresar su decepción en las redes sociales. "La Met Gala sin Blake Lively no es lo mismo", comentaba un usuario en Twitter. "Ella es la que hace que la gala sea especial", añadía otro. Sin duda, la ausencia de Lively se sintió en el ambiente, dejando un vacío en la alfombra roja.

¿Y Rihanna? Enfermedad la aleja del evento

A la baja de Lively se unió la de Rihanna, otra de las grandes favoritas del público en la Met Gala. La cantante de Barbados, quien suele sorprender con sus extravagantes y acertados looks, se vio obligada a cancelar su asistencia a última hora debido a un resfriado repentino tras su viaje al Gran Premio de F1 en Miami.

Más ausencias notables en la lista de invitados

Pero la lista de ausencias no se queda ahí. Jared Leto, inmerso en la gira mundial "Seasons World Tour" con su banda 30 Seconds to Mars, tampoco pudo asistir. La pareja del momento, Taylor Swift y Travis Kelce, también brillaron por su ausencia, al igual que otras figuras habituales de la Met Gala como Lady Gaga, Hailey Bieber y Bella Hadid.



A pesar de las notables ausencias, la Met Gala 2024 no decepcionó. Estrellas como Zendaya, Gigi Hadid, Cardi B, Kim Kardashian y Harry Styles lucieron sus mejores galas, interpretando el tema de la "Belleza durmiente" de maneras únicas y originales.



Sin embargo, es innegable que la falta de Blake Lively y Rihanna dejó un hueco en la noche. La presencia de estas dos divas de la moda ha sido fundamental para el éxito de la Met Gala en los últimos años, y su ausencia se ha notado.



¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que la Met Gala es lo mismo sin Blake Lively y Rihanna?