Blake Lively deslumbra con 50 quilates de diamantes en un vestido de sirena azul en la fiesta de Tiffany & Co.

La actriz de 36 años deslumbró a los fanáticos con su look y acaparó la atención de los demás asistentes del evento.

Blake Lively resplandeció con un vestido azul estilo sirena para acudir a una celebración colmada de personalidades en la tienda principal de Tiffany & Co. en Nueva York esta semana, deslumbrando con un llamativo resplandor durante el evento.



Saludando a la multitud de admiradores congregados fuera de la tienda, la protagonista de Age of Adaline y Gossip Girl se llevó las miradas con su indumentaria de abalorios azules en la presentación de la colección Tiffany Titan by Pharrell Williams.

De acuerdo con Vogue, el vestido estilo midi sin mangas, adornado con cuentas que simulaban escamas de pez, aparenta ser una prenda vintage de los años cincuenta de Braxae Vintage Co.



Lively lució su cabello rubio en exuberantes rizos, resaltando sus facciones con un labial rosa vibrante, y siguió una temática azul con zapatos Gucci ornamentados.

Sin embargo, el auténtico punto focal del evento se manifestó a través de sus joyas de Tiffany & Co., donde la estrella lució dos prendedores de pájaros con diamantes, uno de ellos con una impresionante caída de diamantes amarillos que superaba los 16 quilates, engalanando su vestido.



La actriz transformó un imponente collar de turmalina con diamantes y azurita, optando por lucirlo enrollado alrededor de su muñeca como una pulsera, y complementó su conjunto con tres llamativos anillos y pendientes colgantes deslumbrantes, entre los que se incluía un anillo de diamantes amarillos con una piedra central de más de seis quilates.

Se unió además a personalidades como Rosé de Blackink, Ayo Edebiri, A$AP Rocky y Gabrielle Union, en una cena íntima que conmemoró el lanzamiento de la última línea de Tiffany & Co.



Esta no marca la primera ocasión en que la estrella de Shallows se engalana con joyas el 2024; para el Super Bowl pasado, lució piezas valoradas en casi medio millón de dólares de Tiffany & Co. mientras junto a su íntima amiga Taylor Swift animaba a los Kansas City Chiefs, y con el Met Gala programado para la semana entrante, es muy probable que Lively siga deslumbrando en la alfombra roja.