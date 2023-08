La socialité neoyorquina nos muestra con su estilo único y característico sus claves para esta temporada, que son en definitiva una fuente de inspiración e ideas para lucir bien.

Olivia Palermo no ha parado de crecer desde que se coronó como icono de la moda en el año 2007, después de protagonizar la portada de una conocida revista y presentándose al mundo como la nueva ‘it girl’. Colabora en un gran número de firmas, es además empresaria y prescriptora de moda, por lo que no es inusual que sea de las que más acapara la atención a pie de calle.



Sus siempre acertadas y únicas mezclas fusionan una estética femenina con estampados en un mismo look sin abandonar el confort.



Un reto del verano es la tarea de lucir bien a diario, debemos de mantener el estilo mientras lidiamos con el calor, y las ideas de Palermo nos resultan prácticas y brillantes.



El twin set es el look fetiche de su armario estival, que es en esencia llevar un juego vestido y americana, top y pantalón, chaqueta y falda, es una combinación de ropa longeva impulsado por Coco Chanel, dos prendas fabricadas del mismo tejido que juntas logran perfectamente una imagen de ‘total look’.



Junto con otras protagonistas de moda como Carlota Casiraghi y Penelope Cruz, confirma este tándem en una nueva época de esplendor.



Revisando algunos twin sets de su guardarropa

La empresaria complementa los estilismos este verano 2023 marcando tendencia con su nuevo corte de pelo bob carré, con el que posó en las calles de Nueva York usando una chaqueta y vestido en tejido de tweed en tono rosa de la firma Self-Portrait, una de las preferidas de Kate Middleton. Llevaba en combinación unos mules con maxilazo de Alberta Ferreti y un mini bolso de mano tipo cesta.



Estuvo también en Austria con su marido, el fotógrafo y modelo alemán Johannes Huebl. Durante esta estancia su fórmula de twin set fue un crop top y falda midi de la marca Cara Mila, de tejido calado en blanco, en contraste llevaba lazada y cinturilla en negro con tirantes, conformando un estilo fresco y cómodo.

Y por último, estuvo en Apulia, Italia luciendo el traje de chaqueta del diseñador Giambattista Valli, de quien es amiga por lo que es habitual ver a la neoyorquina con sus creaciones. Conjunto de minifalda y chaqueta con botones de pedrería, ambas en tono verde mint con tejido acolchado, turbante, gafas de sol y pendientes de gran tamaño.