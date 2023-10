Hailey Bieber deslumbra en marrón: La nueva tendencia de moda para el 2023

Entre las tendencias más actuales para la parte final del año, destaca un color por encima de todos los demás. Te contamos por qué el marrón está de moda y quiénes han hecho posible su popularidad.

Enfilando la recta final del año, y con un Otoño que ha tardado en hacerse patente, podemos decir qu el marrón ya está aquí. Y no solo porque las hojas de los árboles tomen esa tonalidad, sino porque entre los outfits de temporada, comienza a ganar presencia. Ahora bien, ¿Hasta qué punto? Esto es de lo que te vamos a hablar hoy, ya que hay quien opina que este color se ha convertido en la referencia absoluta, por encima incluso de un clásico atemporal como el negro.

El marrón gana protagonismo

A la hora de hablar sobre que un color es tendencia normalmente se valora tanto su protagonismo en el día a día como en las pasarelas. El street style tiene un gran peso a la hora de valorar si un color está de moda o no, pero la confirmación llega en muchos casos cuando los grandes diseñadores apuestan por él en las pasarelas de moda más prestigiosas.



Sin embargo hay un condicionante que escapa tanto a un factor como a otro y se trata de lo que las celebrities deciden ponerse. Si bien algunas famosas gustan de seguir tendencias, otras son más de ir por libre y ser ellas las que marcan el camino.



Para una celebridad del cine, la música o las redes sociales no hay mayor validación de su influencia que comprobar que su forma de vestir y sus looks son imitados por un gran número de personas. Y ahí es donde entran algunos nombres propios que merecen mencionarse en relación al marrón y su predominancia en esta parte final del año.

Haley Bieber lidera esta tendencia

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Aunque alguna famosa como Berta Vázquez ya se había animado a vestir de marrón en la pasada ceremonia de los Goya, el empujón definitivo ha venido de mano de Haley Bieber. Con una diferencia de apenas unas pocas semanas la modelo y esposa de Justin Bieber ha aparecido en dos apariciones públicas vistiendo de este color.



El pasado mes fue la primera vez en la que se la vio con un minúsculo vestido ajustadísimo que destacaba sus curvas de forma notable, y recientemente ha vuelto a apostar por el marrón como color principal en su aparición en el cumpleaños de Kim Kardashian.



Poco más ha hecho falta para que de repente el marrón se haya convertido en el color de moda para este Otoño-Invierno. Por una vez, con protagonismo absoluto, y no simplemente como complemento y acompañante de otros tonalidades que siempre obtenían mayor reconocimiento.