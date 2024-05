Hailey Bieber podría estar embarazada: las imágenes que desatan la especulación previa a la Gala MET

Los rumores de un posible embarazo cogen fuerza en las últimas horas

Justin y Hailey Bieber podrían estar esperando al día 6 de mayo para anunciarlo en la Gala MET por todo lo alto.

¿Crisis o embarazo?

Justin (30) y Hailey Bieber (27) podrían estar esperando un hijo como apuntan todos los rumores. La modelo ya publicó el año pasado que tenía "muchas ganas de tener hijos” pero que no lo hacía por miedo a la opinión de la gente. La joven aseguraba que deseaba ser madre, pero que la presión que recibía con los comentarios sobre sí misma, su marido o sus amigos le hacían dudar si estaba preparada para afrontar las opiniones de la gente sobre su hijo.

La pareja se casó en 2018 y desde entonces han tenido que desmentir el embarazo en varias ocasiones, hasta el punto que Bieber decidió compartir que padecía quistes en los ovarios y por eso a veces tenía el vientre algo más hinchado.

Muchos han sido también los rumores de crisis en su matrimonio en los últimos meses y el último interrogante fueron las fotos que subió Justin hace unos días en los que se le veía llorando. Ahora los usuarios hacen referencia a esas fotos diciendo que Justin se estaba mostrando emocionado por la noticia de ser padre. Lo que sí es cierto es que Justin parece no estar pasando un buen momento y según los asistentes del Festival Coachella la pareja asistió pero disfrutaron de los conciertos de manera separada.

Muchas ganas de tener hijos

Los fans creen que esta vez sí que hay embarazo porque no lo han desmentido, pero que están esperando para anunciarlo por todo lo alto el próximo 6 de mayo. Las sospechas crecieron debido a las imágenes y video que han aparecido de la pareja Bieber durante sus vacaciones en Hawái. Las instantáneas en sí no dejan ver gran cosa, y eso es lo que los fans han destacado: Hailey porta un outfit holgado y boho en color blanco que no es el tipo de prenda que suele preferir.

La modelo nos tiene acostumbrados a las prendas ajustadas, tops y pantalones de tiro bajo, por lo que este vestido que disimula la zona del vientre ha hecho saltar las alarmas.

La Gala MET 2024 es este próximo 6 de mayo a partir de las 18h, por lo que en tan solo unos días saldremos de dudas cuando veamos los estilismos de los Bieber. No sabemos si la pareja ha confirmado su asistencia, ya que la lista de invitados es uno de los secretos mejor guardados del evento.