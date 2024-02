Hailey Bieber: ¡De 'bob retro' a melena XL y 'Mob Wife' en la Super Bowl

La empresaria ha sorprendido con su melena chocolate en la gran final de fútbol americano

La Super Bowl es un gran evento, tanto porque es la gran final de fútbol americano, como por los famosos que se dejan ver por allí y por el esperadísimo número musical del descanso.

La gran noche del fútbol y mucho más

Este año muchos famosos se han dejado ver entre el público de la Super Bowl. Taylor Swift no se lo perdió, y lució un corset negro y unos jeans con aplicaciones de cristales. También estuvo allí Blake Lively, con un chándal rojo y tacones. Otras de las celebrities que disfrutaban de esta final entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers eran Justin y Hailey Bieber.

La modelo aprovechó el evento para lucir su nueva melena teñida en castaño oscuro y su estilo Mod Wife, en el que renunció al minimalismo y abrazó la tendencia del momento.

La empresaria y fundadora de Rhode Skin llevó una chaqueta con estampado de leopardo de grandes dimensiones y perteneciente a la firma Saint Laurent. Completó el estilismo con camiseta blanca y pantalones vaqueros claros y de silueta recta. Para completar el look no dudó en ponerse los tacones, un modelo destaponado de puntera puntiaguda que parecían de lo más cómodos. El modelo en sí son los Kitten heel de Jil Sander en color rojo, que además añadieron un toque de color al estilismo. Como buena Mod Wife, no olvidó entre sus accesorios sus gafas de sol en tonos marrones. También lució un maquillaje en tonos marrones en el que destacaban sus labios perfectamente delineados en color café.



Su cabello fue otro de los temas de conversación de la noche, aunque en realidad ya habíamos visto el cambio durante la celebración previa a la Super Bowl que se celebró en Las Vegas. Bieber ha dejado atrás su bob retro y ahora luce una melena larga elegante y con capas de un color chocolate que le enmarcan perfectamente la cara.



La influencer muestra que sigue todas las tendencias del momento al apuntarse al look oversized mezclado con el animal print. Además el abrigo de hombros anchos era el perfecto contraste con el look ajustado que llevaba debajo. Su estilista Dani Michelle acertó de lleno en el look de la modelo.

Una pareja enamorada en el palco

La cámara en el Allegiant Stadium se fijó en ellos y proyectó a la pareja en las enormes pantallas del centro deportivo. Justin no dudó en dar un romántico beso en la mejilla a su esposa, mientras ella sonreía y se sonrojaba.

Desde el palco acompañó a su mujer y su mejor amiga luciendo un look muy cómodo con camisa color café de la firma francesa Marine Serre y pantalones baggy con rayas laterales de color rojo de Wales Bonner. El canadiense optó por una chaqueta de cuero negra y mocasines de Marni.