El glamour y la sofisticación de la alfombra roja del Festival de Venecia siempre nos dejan sin aliento, y este año no fue la excepción. Sin embargo, entre todos los looks deslumbrantes que desfilaron por la ciudad italiana, hubo uno que se destacó por su audacia y estilo único, y no podía ser otro que el de la talentosa Emma Corrin.

La joven actriz británica llegó a Venecia para asistir al evento de cortometrajes Women's Tales de Miu Miu, rodeada de otras estrellas de renombre como Sydney Sweeney y Maggie Gyllenhaal. Pero lo que realmente llamó la atención fue su elección para el photocall del evento, una elección que demostró que la moda puede ser atrevida y elegante al mismo tiempo.



Emma Corrin optó por un look de la colección de otoño/invierno 2023-2024 de Miu Miu que desafió las convenciones de la moda de alfombra roja. Vistiendo un cárdigan verde abotonado y unas bragas a juego, llevadas sobre medias negras transparentes, Emma demostró que se puede ser atrevida sin sacrificar la elegancia. Su silueta poco convencional resultó sorprendentemente estilizada, y su elección de mostrar la ropa interior a la vista estuvo en sintonía con una tendencia que hemos visto en las pasarelas de Miu Miu, Christian Siriano y Prabal Gurung. Lo que hace que la elección de Emma Corrin sea aún más admirable es que se atrevió con este estilo en una de las alfombras rojas más distinguidas del mundo. Mientras que algunas celebridades han adoptado la tendencia de llevar prendas íntimas en su atuendo de street style, Emma Corrin lo hizo en un evento de alto perfil como el Festival de Venecia. ¿Quién necesita un vestido de gala tradicional cuando se puede destacar con un look tan audaz y vanguardista? Esta no es la primera vez que Emma Corrin nos sorprende con su estilo único. Desde que se dio a conocer en "The Crown", ha dejado claro que no tiene miedo de arriesgarse en el mundo de la moda. En el Festival de Venecia, Emma Corrin no solo nos mostró una tendencia audaz, sino que también nos presentó su nuevo corte de pelo buzz cut, un estilo que denota carácter y personalidad. Este look se está volviendo cada vez más popular como se lo hemos visto a Shiloh Pitt y a Florence Pugh.