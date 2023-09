Rami Malek y Emma Corrin confirman su romance en un paseo romántico en Londres

Las estrellas de Hollywood, Rami Malek y Emma Corrin, finalmente han confirmado su relación amorosa mientras paseaban a su adorable perro en las calles de Londres el pasado jueves. Las especulaciones sobre su romance llevaban meses circulando, y las fotografías obtenidas por el Daily Mail finalmente confirmaron lo que muchos esperaban.

En las imágenes captadas por el Daily Mail, se puede ver al ganador del Oscar, Rami Malek, y la aclamada estrella de "The Crown", Emma Corrin, compartiendo un apasionado beso. Este gesto de cariño público puso fin a las conjeturas sobre si eran pareja o simplemente amigos cercanos. Malek de 42 años y Corrin de 27, quienes se identifican como no binarios, optaron por mantener un perfil bajo durante su cita en el parque.



La salida romántica en Londres se produjo después de que, según informes, la pareja fue vista mostrando afecto en un restaurante el 9 de agosto. Aunque no hay fotos de ese momento, un restaurante en Kent, Inglaterra, le contó al Sun que Malek y Corrin estaban completamente entregados a su amor. La fuente afirmó que "eran muy apasionados y se besaron sin importarles quién pudiera verlos". Parecían "totalmente enamorados el uno del otro y no prestaban atención a nadie más".



El romance entre Malek y Corrin alimentó rumores desde julio, cuando fueron fotografiados teniendo una conversación profunda en el concierto de Bruce Springsteen en Hyde Park, Londres. Y también fueron vistos sentados uno al lado del otro en las gradas del US Open a principios de este mes.

Este avistamiento generó especulaciones sobre la posible ruptura de Rami Malek con su novia de toda la vida, Lucy Boynton, después de cinco años juntos. Aunque aún no han abordado públicamente la ruptura, el apasionado beso en Londres parece confirmar que ambos han seguido adelante en sus vidas amorosas.

Emma Corrin, quien se declaró homosexual en abril de 2021, no había mantenido relaciones públicas antes de su romance con la estrella de "No Time to Die", Rami Malek. Su amor floreciente ha cautivado a sus seguidores y a la prensa, y todos esperamos ver cómo se desarrolla esta nueva historia de amor en el emocionante mundo de Hollywood.