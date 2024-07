Las sandalias de verano favoritas de la reina Letizia son de estas firmas 'made in Spain'

A la reina Letizia le encantan las alpargatas y las sandalias planas, sobre todo tras haber anunciado que sufre de neuroma de Morton, un problema en los pies que le causa molestias estando de pies. Por ello, la reina acostumbra a lucir calzado bonito y cómodo de sus firmas favoritas, descúbrelas.

La reina Letizia ha demostrado lo versátiles que pueden ser las alpargatas para el verano, luciéndolas desde paseos en la playa hasta eventos más elegantes.



Estas cuñas se corresponden con el modelo Carina de la marca española Castañer, que está muy de moda hoy en día y que es fácil de encontrar en diferentes marcas de todo tipo de precios. Puedes verlas en la siguiente fotografía:

El precio varía dependiendo de la calidad y la marca. Las alpargatas artesanales hechas con materiales de alta calidad suelen tener un precio que oscila entre los 60€ y 130€. La artesanía y la atención al detalle son los factores que justifican esta gama de precios. Mientras que las alpargatas más low cost, que no son de piel pero imitan a las de firma, pueden costar 30€. Hay para todos los bolsillos.



Lo mejor de estas alpargatas es su atemporalidad. No están sujetas a las tendencias pasajeras de la moda, lo que las convierte en una inversión ideal para cada verano. Además de ser estilosas y elegantes, también son cómodas, por lo que sentirás que caminas sobre las nubes.



Además, las alpagatas también podemos adaptarlas a las tendencias de moda del momento, ya que las alpargatas fucsia con lazos que llevó la reina Letizia pueden ser perfectas para recrear el look Barbiecore y desde luego que son muy coquette por los lazos, ¿no te parece?

Marcas de alpargatas fabricadas en España elegidas por la Reina Letizia, ¡sus favoritas!

1- Castañer

Castañer es una marca de calzado icónica que ha estado en el negocio de la moda durante más de 90 años. Fabrica totalmente en España y une las últimas tecnologías con procesos artesanales, dando como rsultados alpargatas de diseño, con las últimas tendencias y confeccionadas con buena calidad.



Su enfoque en la excelencia y la calidad ha llevado a diseñar alpargatas que son verdaderas obras de arte para vestir, reflejando la tradición y el compromiso español en la fabricación de calzado. Es una de las marcas preferidas de la reina Letizia para su calzado de verano.



En cuanto a los precios, la marca Castañer suele tener alpargatas por 120 €, pudiendo encontrar algunos modelos en oferta por 80 €.

2- Picón

Desde el año 1978, la marca Picón siempre ha sido sinónimo de alpargatas de alta calidad. Con su sede en Caravaca de la Cruz, Murcia, esta empresa es una verdadera cuna de la fabricación de alpargatas.



A lo largo de los años, Picón ha mantenido su enfoque en diseñar calzado que combina tradición y modernidad, reflejando la esencia misma de la moda española. Su larga historia y experiencia la convierten en una de las mejores opciones españolas dentro del mundo de las alpargatas.



Recientemente han hecho una colaboración con Ágatha Ruiz de la Prada que no podría gustarnos más.



En cuanto a los precios, las alpagartas españolas de Picón suelen rondar los 70 €. Es una firma accesible.

3- Gaimo

Gaimo es una marca de renombre en el mundo de las alpargatas. Sigue un proceso de elaboración artesanal y a mano que involucra a más de 100 personas especializadas en todas las fases de la creación de alpargatas, obteniendo como resultado calzado de alta calidad. Todo es fabricado 100% en España.



Eesta empresa fusiona la tradición artesanal con la última tecnología y la mejor calidad humana para dar vida a cada par de alpargatas. Su sede en La Rioja es un símbolo de la herencia y la excelencia española en la fabricación de calzado.



En tema de precios, Gaimo tiene alpargatas por apenas 60 €, siendo una de las mejores firmas españolas en relación calidad-precio.

4- Mint&Rose

Con sus raíces en la localidad murciana -epicentro de la producción de yute en España-, la firma mint&rose ha estado fabricando sus colecciones de alpargatas desde 2012.



El yute natural, conocido como "la fibra dorada", no solo es un material biodegradable y reciclable, sino que también representa un compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente. Su enfoque en la fusión de procesos artesanales y materiales sostenibles la convierte en una elección que gusta mucho a la Reina Letizia.



Sus precios rondan los 120 €, según el modelo.

5- Clooui

Clooui es una firma de alpargatas que nació en Ibiza en el año 2015. Sin duda, ha elevado las alpargatas a un nuevo nivel al añadir un valor artesano al seleccionar cuidadosamente sus materiales. Fabrica en Alicante, uno de los lugares destacados de España para la producción de calzado.



Como resultado, esta firma sorprende con unas alpargatas 100% made in Spain, que no solo son elegantes, sino también cómodas y duraderas.



En tema de precios, rondan los 120 €, dependiendo del modelo.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Cuál es tu firma preferida? Cualquiera que elijas es un acierto si quieres alpargatas y sandalias de calidad para este verano.