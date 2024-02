Sydney Sweeney impacta con un escote 'arácnido' y corsé transparente en la premier de 'Madame Web'

¡Las arañas invaden la alfombra roja! Sydney Sweeney, la actriz que nos cautivó en 'Euphoria' y 'Cualquiera menos tú', ha vuelto a hacer de las suyas en la premiere de 'Madame Web'.

La actriz estadounidense está viviendo un momento profesional dulce. Además del éxito de "Euphoria", recientemente ha estrenado la película "Cualquiera menos tú" junto a Glen Powell, y nos ha regalado looks memorables en cada uno de los eventos a los que ha asistido.



La ciudad de las estrellas se vistió de gala para el estreno de Madame Web, la nueva película del universo Spiderman. Sydney Sweeney y Dakota Johnson, se convirtieron en las reinas de la alfombra roja con looks que evocaron a las telarañas, haciendo un guiño perfecto a la temática del film.



Fiel a su estilo sensual y elegante, Sydney lució un vestido negro de Oscar de la Renta hecho a medida que evocaba las telarañas del universo Spiderman. Un corsé de tul y detalles de pedrería y lentejuelas en negro se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, mientras que una falda cuajada de flecos negros se movía con gracia a cada paso que daba.

Para completar este look arácnido de infarto, Sydney lució una manicura oscura y anillos en forma de araña. Su melena suelta, peinada con raya al lado y ondas al estilo Old Hollywood, enmarcaba un rostro radiante con un maquillaje luminoso, delineado negro y maxipestañas que resaltaban sus ojos azules. Un toque de brillo en los labios completó este look 'femme fatale' que nos dejó a todas boquiabiertas.

¿Y tú, qué opinas de los look arácnidos de Sydney Sweeney y Dakota Johnson? ¿Te atreverías a lucir un vestido similar?