Sydney Sweeney: el secreto de sus piernas de infarto

La estrella de 26 años ha expresado su preferencia por el deporte en contacto con la naturaleza, en lugar de rutinas extensas de gimnasio.

Sydney Sweeney ha sido imparable desde que era pequeña, e intentando controlar su hiperactividad, sus padres la inscribieron en clases de artes marciales. La inquieta niña que más tarde cautivaría al mundo en la serie Euphoria como Cassie Howard, se transformó en una adolescente competitiva que llegó a entrenar con Ronda Rousey, la luchadora profesional de la UFC que, siendo una de las primeras mujeres en competir en este torneo, marcó una época. Tal y como lo indicaba en entrevista con Marie Claire, "Me encanta. Es una habilidad, una fuerza y un poder realmente geniales que tengo".



Gracias a la incorporación de deportes tan demandantes como las artes marciales, Sydney Sweeney ha logrado esculpir su extraordinaria forma física, manteniendo el fitboxing, el boxeo y la lucha como parte integral de sus entrenamientos. Los titulares que destacan el físico de la actriz estadounidense le suelen resaltar los abdominales. Cada vez que su abdomen se muestra, la prensa elogia sus prácticas saludables y entrenamientos, que, aunque no lo parezca, se centran exclusivamente en la realización de ejercicio físico a una gran intensidad.

Sus actividades demandan mucha quema de calorías

"No me malinterpretes: como azúcar, lo equilibro. En lugar de café, tomaré pescado sueco o cualquier gominola si estoy cansada", expresó en una entrevista Sweeney, dejando en claro que no aplica ninguna restricción especial a su dieta, confirmando esto además por medio de publicaciones en sus redes como "Arrestada comiendo 3 pizzas". También compartió a la revista People: "Me encantan los macarrones con queso Kraft y los hot dogs, esos eran productos básicos de la infancia, a veces me encuentro preparando hot dogs y macarrones con queso a altas horas de la noche y veo una película". Estos platillos son evidentemente de alto contenido calórico, que son en definitiva necesarios para cubrir las necesidades de sus actividades.



Pero debemos de estar atentos a este tipo de alimentación. Si la mayoría de tu ingesta no se caracteriza por cierta calidad, aunque hagas mucho ejercicio, tu físico terminará deteriorándose, ya sea visible o no externamente. El organismo no puede tolerar una dieta tan desequilibrada ni rica en azúcares; de hecho, la apariencia de Sydney Sweeney sería totalmente diferente en ese caso. Las declaraciones anteriores se han seleccionado a propósito para demostrar que la clave está en permitirse comer lo que se desee dentro de una vida activa con una base alimenticia saludable y consolidada.

Sydney Sweeney y su crianza dentro de un deporte extremo

Desde que era pequeña, a Sydney Sweeney le encanta el esquí acuático, además de las artes marciales. Sin embargo, en ocasiones, no puede practicar estas últimas debido a las restricciones contractuales que imponen las aseguradoras de las productoras. Estas solicitan a los actores que eviten poner en peligro su físico fuera del set de grabación. "En el momento en que pude caminar, mi mamá me puso en lo que se llama una tabla en U para aprender a esquiar", explica la estrella, "Lo he estado haciendo desde que tengo uso de razón. Es mi favorito", confiesa con entusiasmo.



El esquí acuático se ha convertido en un pasatiempo para la actriz, ya que durante el ejercicio, las piernas realizan un esfuerzo adicional para controlar el peso del cuerpo en equilibrio sobre la tabla. La postura durante el esquí lo deja en claro, con las piernas a media flexión. Además, la fuerza aplicada con el tren inferior, el core y los brazos permite superar los obstáculos en el deslizamiento sobre el agua. "Es un momento raro en el que puedo oírme respirar, cuando todo lo demás se queda en silencio", dice Sweeney de esta práctica extrema, con riesgos y desafíos físicos.

Este deporte también pone al practicante en contacto con la naturaleza, algo relevante para la estrella, pues es parte fundamental de su personalidad. "Veo un gran cambio en mi cuerpo después de un verano entero de esquí náutico, mis brazos son más fuertes, más esculpidos, mis abdominales son sólidos como una roca".



Durante la premiere en Australia de Anyone But You, la más reciente aparición pública de la celebridad, un vestido lleno de transparencias ha destacado una vez más su figura. La tonificación de sus piernas y glúteos se debe a la intensa dedicación en el gimnasio y en mayor medida, fuera de él.



A diario se asegura de realizar un extenso paseo con su perro por las mañanas, reservándole el tiempo necesario para cubrir una caminata de minimo 3 kilometros a paso rápido. Por la noche, repite la actividad, aunque no siempre logra completar un recorrido tan extenso ni con la misma velocidad. Aun así, sabemos que no es lo único que hace para mantener tan desarrollados los músculos de sus piernas, pues es de conocimiento general que las caminatas ayudan a aumentar el metabolismo, pero no llega a tonificar. El pilates es la práctica con la que se tonifican las piernas y la actriz ha estado haciendo por meses, en específico, el método Solidcore originario de Estados Unidos.