El significado profundo de soñar que eres otra persona

Uno de los sueños que recordamos más vívidamente es cuando a lo largo de un sueño descubrimos ser alguien diferente. Te explicamos las causas.

Uno de los sueños más perturbadores que podemos experimentar es el de vernos como alguien diferente a quien somos en realidad. Nuestra personalidad está íntimamente vinculada al cuerpo que habitamos, de ahí que cuando en un sueño tomamos conciencia de ser otra persona, experimentamos una especie de shock que nos produce confusión.



Esta es una de las razones por las que soñar que eres alguien distinto a ti es uno de los sueños que mejor se recuerda al despertar, y a su vez, uno de los que plantea más preguntas. ¿Por qué he tenido este sueño? ¿Qué significa que soy alguien distinto? A todas esas cuestiones vamos a tratar de dar respuesta a continuación.

Soñar que eres otra persona: qué significa

Descubrir en un sueño que eres alguien diferente a la persona con la que te identificas generalmente produce un sentimiento inicial de ansiedad. Pero lo importante no es tanto la ansiedad que experimentas durante ese sueño, sino la que lo ha provocado. Y es que una de las principales razones de tener un sueño de este tipo es que en la vida real estás experimentando una situación que no te gusta e inconscientemente deseas escapar de ella. Por eso este sueño es bastante común en épocas en las que las preocupaciones y los problemas nos desbordan.



Si has tenido este sueño, tu mente te está dando un aviso para que reacciones, así que no te limites a tratar de olvidarlo. Es mejor que analices qué es lo que no funciona en tu vida, o qué podrías hacer diferente. La realidad es que este sueño puede ser una llamada de atención de tu subconsciente relativa a que estás asumiendo demasiadas responsabilidades o estás aceptando situaciones que te hacen infeliz. Necesitas, por tanto, realizar cambios.

Otras interpretaciones

También hay otras posibles interpretaciones al hecho de soñar que eres otra persona. En el caso de que lo descubras durante tu sueño al ver tu reflejo, el motivo del sueño puede ser que no te aceptas como eres. Esto señala un problema de autoestima en el que necesitas trabajar, tal vez con la ayuda de un profesional.



Una posibilidad alternativa es que este sueño indique tu dificultad a la hora de tomar una decisión. Soñar que eres alguien distinto puede estar motivado porque tienes que elegir entre distintas opciones y no te ves capaz de hacerlo.



En lo que todas estas posibilidades coinciden es en que tu subconsciente está buscando una forma de escapar de una realidad que le incomoda. Al soñar que eres alguien diferente a la persona con la que te identificas estás activando una maniobra de evasión. Algo que a nivel inconsciente es aceptable, pero que en tu vida real no. Si este es el caso, no ignores este sueño. Reflexiona sobre él, analiza a qué puede deberse, y toma decisiones.