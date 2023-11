Acné digestivo: el vínculo entre alimentación y piel en mujeres

La frecuencia del acné en España es más alta en mujeres que en hombres, y es posible que la dieta, junto con los problemas gastrointestinales, contribuyan a su desarrollo.

El acné tiende a manifestarse durante la adolescencia y es menos frecuente en la adultez. No obstante, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) señala que su incidencia en mujeres es de un 11% a un 12%, números que superan significativamente a los de los hombres. En cuanto al origen, posiblemente se debe al acné digestivo, una categoría relacionada que desencadena desequilibrios en la piel a causa de los trastornos gastrointestinales.



Históricamente, se ha creído que ciertos alimentos son propensos, e incluso responsables, de desencadenar el acné. Incluso, la interrogante más común sobre si el chocolate está vinculado al acné carece de una respuesta concluyente respaldada por evidencia. A pesar de esto, la dieta puede influir en la salud cutánea.

El acné puede estar asociado a alimentos con un alto índice glucémico



El índice glucémico proporciona información sobre qué alimentos aumentan los niveles de azúcar en la sangre de manera rápida y cuáles lo hacen de forma gradual. Según los expertos de MedlinePlus, algunos ejemplos de alimentos con un índice glucémico elevado incluyen el pan y arroz blanco, los cereales procesados, el azúcar y las patatas.



El coordinador del Grupo de Dermatología Cosmética y Terapéutica de la AEDV, Dr. Jorge Soto, señala que el consumo de lácteos y azúcares refinados puede elevar los niveles de insulina y otras hormonas. Estas, a su vez, estimulan la secreción de andrógenos, que son fundamentales en las alteraciones del folículo sebáceo, y provocan el desarrollo del acné en última instancia.



Así que, aunque no existen alimentos específicos que provoquen la aparición de espinillas en la piel, es cierto que mantener una dieta saludable es fundamental para prevenir que la piel genere un exceso de sebo que pueda desencadenar el acné.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Una microbiota desequilibrada y los problemas intestinales pueden afectar la condición cutánea

Un régimen alimentario inapropiado, caracterizado por el consumo excesivo de productos ricos en grasas saturadas y ultraprocesados, junto con situaciones de estrés y una calidad deficiente de sueño, son factores que pueden afectar negativamente a la microbiota. Según indica el doctor Manuel Ramos Lora, miembro del servicio de Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud, cuando ocurre esto pueden surgir condiciones como el síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal y otras enfermedades con interacción inmunitaria.



Esta situación intestinal pueden no ser el origen del acné, aunque sí tienen el potencial de agravarlo. Belén Acero, farmacéutica especializada en dermofarmacia y nutrición, explica que "la barrera mucosa intestinal funciona como un filtro que impide el paso de moléculas pro inflamatorias al organismo. Sin embargo, en casos de disbiosis (...), el intestino puede volverse permeable y permitir que sustancias no deseadas lleguen al torrente sanguíneo. En respuesta, el sistema inmunológico desencadena inflamación que se refleja en la piel, provocando un empeoramiento del acné".



Por lo tanto, la noción de "acné digestivo" resalta la relevancia de mantener una dieta adecuada y cuidar la microbiota, aunque aún no se comprenda completamente la conexión, lo que subraya la necesidad de más investigaciones en este ámbito. Identificar las causas reales del acné en adultos, y determinar los mejores hábitos pueden contribuir a mejorar la situación, siendo esencial para abordar esos problemas cutáneos que persisten más allá de la etapa adolescente en algunas ocasiones.