¿Quién no quiere ser más bella para sentirse más segura y perfectamente a gusto en cualquier situación? Las mujeres, ya sabes, a menudo no somos muy indulgentes con nosotras mismas. No nos perdonamos los defectos y pequeñas imperfecciones. Descubre cómo volverte más bella en poco tiempo con pequeños detalles que no siempre tienen que ver con una transformación física.

¿Quién no querría ser más bella en poco tiempo? Si se pudiera hacer este tipo de encuesta entre la población femenina, la respuesta sería unánime. Siempre nos inclinemos por los defectos e imperfecciones, no es nada nuevo. Sin embargo, a menudo, no nos damos cuenta de las cualidades que tenemos y los maravillosos rasgos que son sólo nuestros y que nos hacen únicas. Así es.



Dominadas por modelos de belleza estándar inalcanzables, somos bombardeadas por imágenes de perfección que sólo pueden tener una consecuencia: hacernos sentir inadecuadas. Sin embargo, esto sucede porque no nos centramos lo suficiente en lo que somos, comprometidas como estamos a ver los defectos y compararnos con las demás. Vamos a ver cómo hacerse más bella en poco tiempo y mostrar un aire seguro y orgulloso que te hará encantadora e imbatible. Una mezcla de apariencia física, actitud interior y rituales de belleza que mostrarán lo mejor de ti, valorándote como nunca antes. ¿Lista para tomar notas?



Bueno, antes que nada, te contaremos un secreto: para sentirte y verte más bella, puedes darte un pequeño mimo de belleza que te ayudará a relajarte, dedicarte un momento de desintoxicación y cuidar tu piel y tu belleza, como esta relajante rutina antienvejecimiento que te mostramos en el video a continuación.

1. Sé tú misma

Comprenderá desde el principio que nuestro consejo tiene muy poco que ver con transformaciones físicas radicales, sino con pequeñas actitudes correctivas y de autocuidado que son muy fáciles de poner en práctica pero que pueden aportarnos una satisfacción inmediata. Una de las formas más efectivas de sentirse más bella es, sin duda, ser si misma. Parece fácil, pero es un movimiento que no siempre es tan inmediato, a menudo no se acepta debido a las inseguridades, la fragilidad y la necesidad de conformarse con lo que nos rodea y que se da por sentado o se considera normal.



Recuerde, sin embargo, que expresarse de forma natural es un excelente movimiento para respirar la belleza de todos los poros y, sobre todo, para sentirse invencible. La belleza, de hecho, también tiene mucho que ver con la actitud que adoptamos y los sentimientos que comunicamos, ¡y no sólo con nuestra apariencia física! Entonces pon un poco de singularidad y naturalidad y la mezcla será completa e irresistible!

2. Identifica tus fortalezas y mejóralas

Ya sea tu físico, tu cara o tu personalidad, presta atención a tus capacidades y mejórelas más que nunca. Primero, haz una lista de los aspectos que te gustan de tu cuerpo y carácter. Luego, una vez que los hayas escrito, pregúntate cómo puedes valorarlos en tu vida diaria. Ya sea un truco para sacar el máximo provecho de tus ojos - el verdadero punto fuerte de tu cara - una falda para realzar tu cintura o un pasatiempo o actividad que dé espacio a tu lado altruista y listo para ayudar a los que lo necesitan. Empezar por tus fortalezas y recordar lo hermoso que hay en nosotras es, de hecho, el primer paso para verte más hermosa, sentirte más feliz y a gusto contigo misma.



Estos pequeños trucos te permitirán verte más hermosa por la mañana, en cuanto te despiertes y sin maquillaje, en el espejo de tu baño, sin ningún cambio físico visible, ¿apostamos?

3. Encuentra tu estilo

Incluso más que la apariencia física y la belleza, lo que cuenta para sentirse guapa y segura es encontrar tu propio estilo y comunicarlo con objetos, accesorios, ropa y todo lo que creas que puede ayudarte a expresarlo y a expresarte. Comunicarse a través de la imagen y la apariencia física es otra forma de expresar su personalidad dando a su singularidad y belleza la oportunidad de abrirse camino de una forma auténtica y natural. En este caso el encanto está asegurado. El encanto es, de hecho, una de las formas más especiales y únicas en que se manifiesta la belleza, lejos de ser objetiva y predefinida.

4. Bebe 2 litros de agua al día y elige una dieta saludable

Pasemos a una acción física concreta que puede tener un gran impacto en la belleza de cada mujer. Si la actitud, la personalidad y el carácter están entre las cosas más importantes para sentirse bella, hay que admitir que unos hábitos de bienestar no duelen.



Beber al menos dos litros de agua al día y asegurar una dieta saludable, rica en frutas, verduras y baja en grasas y azúcar, es asegurarse de mostrar una piel y un cuerpo bien hidratado, tonificado y saludable, y por consiguiente de verse hermosa, especialmente la cara. Serás más relajada, compacta y luminosa y, como sabes, la belleza viene en primer lugar a través de los ojos y la sonrisa. Y puede que incluso llegues a verte hermosa incluso sin maquillaje. Entonces, ¿por qué no introducir estos hábitos saludables en tu vida? No sólo te volverás más hermosa y mostrarás un brillo diferente, sino que tu cuerpo también te lo agradecerá.

5. Duerme al menos 7-8 horas por noche

No te olvides de darle a tu cuerpo un descanso de al menos 7 u 8 horas por noche. ¡Dormir es bueno para tu salud y también para tu belleza! Un rostro cansado y no muy brillante, resultado de un cansancio excesivo, hará que se vea todo menos impecable. Por lo tanto, si quieres ser más bella, el sueño es sin duda la primera regla a introducir en tu rutina. Inténtelo: duerma 8 horas y mírese la cara por la mañana, y haga lo mismo otro día, después de dormir muy poco. ¡Casi parecerá que son dos personas diferentes!

6. Cuida tu piel con una rutina de belleza adecuada para ti

Para verte guapa, hay otra regla fundamental que no puedes ignorar: cuida tu piel y aplica una rutina de belleza diaria adecuada para ti y tu tipo de piel. Luego identifica las características y problemas de tu piel y elige los productos más adecuados: desde el cuidado de la piel hasta el maquillaje. Las cremas adecuadas pueden hacer maravillas con nuestra piel.



Así que cuida tu cara y recuerda darle mascarillas, exfoliantes u otros tratamientos de belleza al menos una vez a la semana. Diviértete con las recetas caseras de mascarillas o de peelings , como la que sugerimos al final de este artículo. Una piel sana, radiante y suave es un arma extraordinaria de belleza.

7. ¡Maquillaje todas las noches!

Tan importante como el punto anterior: ¡no te olvides nunca de limpiarte el maquillaje! No limpiar la piel de la cara del maquillaje y otros agentes externos es un mal hábito que crea muchas molestias en la epidermis. No es una buena manera de expresar la belleza.

Un pequeño truco para evitar este error de pereza es adquirir el hábito de quitarse el maquillaje tan pronto como se vuelve a casa sin esperar el momento inmediatamente antes de irse a la cama.

8. ¡Lindas manos y esmalte de uñas, lo que quieras!

Las manos son las primeras cosas que mostramos. Así que asegúrate de tenerlas bien cuidadas. Elige un esmalte de uñas que te guste y úsalo, teniendo cuidado de reemplazarlo tan pronto como se desprenda: el esmalte de uñas astillado es de hecho uno de los errores de apariencia más obvios y molestos, ¡a menos que seas una estrella de rock!

Elige el color que prefieras. No tiene que ser un color brillante, incluso un delicado color nude puede hacer toda la diferencia. Diviértete eligiendo tonos y matices que te gusten y juega con nuevos colores, alternándolos: ¡descubrirás las pequeñas alegrías de la belleza de la vida!

9. Usa ropa que te haga sentir cómoda.

Llevar ropa que te realce y te haga sentir bien es una regla básica que debe aplicarse en todo momento. ¿Cuántas veces nos hemos sentido torpes con una prenda de moda que todo el mundo llevaba pero no sentía la nuestra? Toma, déjalo en las tiendas y concéntrate en lo que te roba el corazón y te sienta bien.



De hecho, no es importante mostrar ropa de moda o que siga las últimas tendencias, sino expresarse con ropa que te haga sentir hermosa. Incluso en este caso es necesario primero entender las fortalezas y debilidades de su cuerpo y luego elegir la ropa más apropiada, o simplemente probarse la ropa y elegir la que usted se ve como hermosa! Es muy simple: no hay reglas que seguir, ni tendencias que seguir, sólo tú, tus gustos y los sentimientos que desencadenan esa ropa. Para ser bella tienes que llevar lo que te hace sentir bella.

10. Elige un peinado y un maquillaje que realce tu rostro

Un maquillaje hecho a medida para ti, que se casa con tus colores y los realza, y un corte de pelo diseñado para tu cara son sin duda dos grandes movimientos para realzarte y mejorar tu potencial. El maquillaje y el cabello son dos herramientas poderosas para realzar nuestra belleza natural, sólo hay que tomar las decisiones correctas que tengan en cuenta nuestros colores y el tono de la tez en el primer caso y la forma de la cara y el tipo de cabello en el segundo.



Es esencial entender si tienes un trasfondo frío o cálido, y luego elegir los colores más adecuados para realzar nuestro rostro: los tonos bronce, dorados y cálidos son excelentes en caso de que muestres una tez cálida, mejor en cambio los colores fríos y pastel para los que tienen un trasfondo frío. No sólo eso, incluso pequeños defectos e imperfecciones pueden ser corregidos gracias al maquillaje: labios finos, ojos pequeños, una nariz importante o mejillas particularmente redondas. Con el maquillaje adecuado puedes encontrar maneras de mejorar cada aspecto de tu cara. Advertencia: también puedes elegir mejorar estas características si crees que te hará único.



Por otro lado, hay estrellas y mujeres famosas que son hermosas y llenas de encanto y que han hecho pequeños defectos y peculiaridades de los legendarios rasgos característicos, uno de ellos es Laetitia Casta y sus dientes imperfectos o el lunar de Cindy Crawford. En resumen, consulta revistas, pregunta a expertos o simplemente déjate inspirar por tu creatividad y encuentra el maquillaje que mejor te realce. La única misión: sentirte bien contigo mismo y verte aún más hermoso.

Al igual que el maquillaje, el corte de pelo también es esencial para realzar un rostro. Lo primero que hay que tener en cuenta en estos casos es la forma de la cara y luego elegir un tipo de corte y peinado que combine y realce los rasgos de la mejor manera, sugiriendo la armonía y el equilibrio en su conjunto. Por ejemplo, evita los cortes de yugo demasiado cortos o incluso los flecos si tienes la cara redonda o una línea en el medio si tienes un óvalo largo. Pero incluso en este caso, no es una regla estricta. De hecho, hay mujeres a las que les gusta destacar los defectos como Sarah Jessica Parker que no tiene la intención de ocultar su rostro alargado y, por el contrario, lo destaca eligiendo un corte largo con una raya central. De nuevo, así que depende de ti y de tu gusto. ¡Lo importante es que te veas más hermosa y te sientas perfectamente a gusto!



Mientras tanto, aquí hay una serie de peinados para elegir el corte que más le convenga.

11. Elige un perfume que te guste y llévalo todos los días

Una gota de perfume para completar tu traje es el toque final adecuado para que te sientas aún más cómoda. Elige un perfume que te guste y llévalo todos los días. Diviértete cambiando o elige una que te refleje y llévala todos los días hasta que se convierta en tu segunda piel.

Pero no exageres: un ligero velo de perfume te hará tan encantadora y misteriosa como debes ser. En tres palabras: ¡aún más hermosa!

12. Expresa tu personalidad con la ropa, el maquillaje y los accesorios

Haz que tu cuerpo hable a través de los accesorios, la ropa, el maquillaje y todo lo que quieras. La personalidad también se expresa a través de una diadema vintage, un lápiz labial rojo brillante, pulseras étnicas o un vestido retro. En resumen, no tengas miedo de atreverte con tu imagen: úsala como quieras y deja que hable de ti. ¡Cuidar la apariencia y concentrarse en los detalles es una gran manera de expresar el carácter y convertirse en personas llenas de encanto!

13. Vigila tu postura y actitud

Mira cómo caminas y te mueves, también. Los hombros curvados y un andar brusco e inseguro no dan gran encanto, al contrario, esconden mucha inseguridad! Tengan cuidado y caminen con la espalda recta, los hombros hacia afuera y la barbilla paralela al suelo. Incluso cuando te sientes, evita una joroba, pero mantén la espalda recta. Todas estas son pequeñas actitudes que manifiestan un estado psicológico más sereno, abierto y positivo, y usted parecerá más atractivo y seguro de sí mismo.

14. Hazte un pequeño regalo de vez en cuando para probarte a ti mismo que te amas a ti mismo.

Acurrucarse de vez en cuando no duele. Los beneficios de unas pocas recompensas, o más bien autopremios, son infinitos e incluso empiezan simplemente con una sonrisa, relajando los músculos de la cara y haciendo que parezcas más relajado y sereno. Aquí, de vez en cuando recuérdese que se ama a sí mismo y dése un pequeño regalo. También puede ser un cucurucho de helado, un pequeño anillo, una camiseta con una escritura súper bonita o simplemente una tarde, todo para que hagas todo lo que quieras, incluso sólo los sanos y dulces que no hacen nada. Verás, después de hacer algo que te gusta, ¡seguro que estarás más guapa!

15. Rodéate de gente que te respete y te aprecie

El ambiente circundante también es importante. Escoge a gente que te aprecie y no te haga sentir incómodo. A menudo el no sentirse bello es dictado por actitudes externas que nos influyen y condicionan.

Así que elige estar con gente que te respete y te quiera por lo que eres: tu autoestima y serenidad te ayudarán a sentirte más cómoda y sin duda te sentirás más bella y brillante!