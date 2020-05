¿Sabes elegir correctamente tu crema corporal?

Tener la piel hidratada es señal de buena salud, por eso elegir la crema del cuerpo es tan importante. A continuación, te revelamos todos los secretos para elegir la body milk perfecta para ti según las necesidades de tu piel.

La importancia de hidratar bien la piel del cuerpo

La piel, cuando está falta de agua, gana flacidez y nos produce una sensación de incomodidad. Nutrirla es imprescindible para que pueda regenerarse correctamente y evitar que se seque. Cualquier tipo de piel puede deshidratarse. Las pieles secas porque se secan de forma natural debido a una escasa producción de sebo, y el resto de pieles, como las grasas, por el uso de productos decapantes, por ejemplo.

Aplicarse una leche corporal hidratante, gracias a su fórmula acuosa y aceitosa a la vez, produce una capa protectora sobre el cuerpo con la que evitamos que el agua que eliminamos a diario se evapore de forma natural y, por lo tanto, conseguimos que la piel se mantenga hidratada. Por eso es tan importante hidratarse a diario y hacerlo tras la ducha, porque así nutrimos la piel y le devolvemos su suavidad. En cuanto a los componentes de la hidratante, la manteca de karité, los aceites vegetales o las almendras dulces son más que recomendables porque gracias a sus propiedades hidratan la epidermis en profundidad.



Es esencial nutrir la piel durante todo el año. En verano, con una buena hidratación, prolongaremos el bronceado. Y en invierno, protegeremos la piel de los factores externos que suelen secarla y estropearla (viento, frío, contaminación, climatizadores, calefacción, etc.). Y no olvidemos que el cansancio es otro de los factores que contribuyen a la deshidratación de la piel, pues en dichas condiciones ésta no puede defenderse.

En ese momento interviene el tratamiento hidratante, que se encarga de cuidar la piel y prevenirla del envejecimiento.

Una hidratante corporal para cada tipo de piel

Existe un amplio abanico de posibilidades entre las que elegir tanto a nivel de tipo de piel como a nivel de texturas; cremas, leches, aceites, etc. En cualquier caso, si te decides por la leche corporal, elige una que no sea grasa. La eficacia del tratamiento dependerá siempre de si el producto escogido se adapta o no a nuestro tipo de piel. Si lo desconoces, pide consejo al dermatólogo. Él podrá aconsejarte también acerca de los cuidados que más te convienen.



Para pieles secas: Si sientes que la piel te tira, notas como si tuvieras escamas o te salen rojeces con facilidad, te recomendamos los aceites y las mantecas corporales. Son perfectas para disipar los picores y las tiranteces. Además, previenen la aparición de arrugas. También te proponemos un cuidado corporal a base de aloe vera, conocido por sus propiedades relajantes, o de manteca de cacao. Sin embargo, debes evitar las leches perfumadas porque suelen secar demasiado la piel.



Para pieles mixtas o grasas : Las pieles grasas segregan, de forma natural, más sebo que las pieles normales. De ahí que a menudo presenten brillos o luzcan grasientas. El objetivo de tu crema corporal debe ser regular la piel en lugar de hidratarla. En cuanto a la textura, elige cremas fluidas, más ligeras, como un gel o una loción, que sean de absorción rápida e hidraten sin dar sensación grasa. No sirve de nada comprar cremas nutritivas o que sequen la piel. ¡Sólo empeoraremos la situación!



Para piel atópica y sensible : La piel atópica y sensible necesita un cuidado específico por lo que debes optar por productos que sean respetuosos con la piel, a ser posible formulados a base de ingredientes naturales, sin perfumes, y que le proporcionen a tu piel una sensación de alivio a la vez de hidratarla.

Cómo aplicarla

Elijas el cuidado que elijas, debes aplicarlo sobre una piel limpia y bien seca, a poder ser tras un baño o ducha. Utilízalo a diario para devolver a tu cuerpo toda su vitalidad. Además, como ya hemos recomendado, hay que aplicarlo durante todo el año y por todo el cuerpo.



Masajea bien hasta que la piel haya absorbido el producto por completo. No hay que mencionar que el masaje te vendrá estupendo para la circulación.



Para las zonas más secas, como los codos o las rodillas, elige una crema emoliente cuyas propiedades calmantes están especialmente indicadas para zonas extremadamente secas. ¡Y presume de piernas bonitas!

Leche corporal con múltiples funciones

Cada vez son más las leches corporales que actúan sobre diversos aspectos, aparte de hidratar: reafirman, tonifican, adelgazan, autobroncean, combaten el envejecimiento, etc. La hidratante se convierte, pues, en una arma multifuncional contra la deshidratación de la piel y también contra la celulitis o el envejecimiento. Si tienes la piel frágil y sueles sufrir alergias, aquí va un buen consejo: opta por cuidados cosméticos bio.

Nuestra lista de la compra

Ahora que ya conoces a la perfección la teoría, ha llegado el momento de pasar a la práctica y por eso compartimos contigo nuestras recomendaciones de productos favoritos que encontrarás en Amazon y que seguro cubrirán a la perfección tus necesidades de hidratación corporal.



Piel seca: Esta leche corporal de Nivea con aceite de oliva es perfecta para pieles secas, ya que nutre la piel del cuerpo en profundidad, hidratándola desde el interior y aliviando la sensación de tirantez.

Piel grasa: Esta loción hidratante y refrescante de Weleda es perfecta para pieles grasas, ya que hidrata sin dar sensación de pesadez gracias a su textura ligera y su rápida absorción.

Piel atópica y sensible: Esta leche ultranutritiva de FarmaDorsch renueva y regenera los tejidos, aliviando la irritación de la piel, a la vez que la nutre e hidrata en profundidad.

