Acné corporal: ¿por qué me salen granitos en los glúteos?

Los granos en los glúteos son una de las afecciones dermatológicas más comunes y, en la mayoría de los casos, generan mucha incomodidad. Pero no tienes de qué preocuparte. Antes de manipularlos, sigue leyendo: te damos algunos consejos que te pueden ayudar a hacerlos desaparecer y prevenir su aparición.

Aunque el acné es una afección que suele asociarse a la adolescencia, hay muchas personas adultas que siguen padeciéndolo. Este problema abarca, además, el acné corporal, que puede da lugar a granitos muy molestos y poco estéticos.



Los glúteos son una de las zonas donde más comúnmente aparecen estos granitos, ya que es este área abundan las unidades folículo-sebáceas, que fácilmente pueden dar lugar a pápulas y pústulas cuando, por alguna razón, se infectan. Aunque a continuación te vamos a dar algunos consejos que puedes poner en práctica para liberarte de estos granitos puntuales, si tu problema persiste, lo más aconsejable es que lo consultes con un dermatólogo que pueda determinar el origen del problema.

¿Por qué aparecen granitos en los glúteos? Estas son las causas más comunes

Especialmente en otoño e invierno, muchos de nosotros tendemos a desarrollar acné corporal. Debido a la ropa que utilizamos, menos transpirable que la ropa de verano, y a la sudoración, es común que aparezcan granitos en distintas zonas del cuerpo, sobre todo la espalda y los glúteos. La piel de estas áreas se irrita con facilidad debido a la fricción provocada por la ropa y la humedad, que favorece la proliferación de bacterias. todo ello provoca que aparezcan espinillas que se inflaman con rapidez y que pueden dar lugar a granitos bastante incómodos.



Otra posible causa de esta afección es la obstrucción de los poros. La espalda y las nalgas son zonas en las que abundan las glándulas sebáceas y, si están bloqueadas, pueden inflamarse o infectarse con facilidad. Los desequilibrios hormonales y la mala alimentación también pueden aumentar el riesgo de que aparezcan estos granitos.

¿Cómo tratar el problema?

No te preocupes. Tenemos buenas noticias. Aunque no existen métodos 100% infalibles para deshacerte de los granitos en los glúteos, este problema puede mejorar –y mucho– siguiendo los consejos que te damos a continuación.



1. Usa ropa interior transpirable

Como te hemos dicho, uno de los factores que favorece la aparición de granitos en los glúteos es el uso de la ropa interior equivocada. Si padeces o has padecido este problema alguna vez, te aconsejamos que evites la ropa interior de fibras sintéticas y, en su lugar, utilices braguitas de algodón, un material mucho más respetuoso con la piel. En cuanto a los pijamas, lo ideal es utilizar prendas ligeras de algodón.



2. Evita la fricción

Para proteger tu piel –esto puede aplicarse a todo tipo de prendas– lo ideal es que utilices ropa de algodón y no demasiado ajustada. Esto evita en gran medida la aparición de pústulas y folículos infectados.



3. La exfoliación es clave

Si tu piel es propensa a los granitos, la exfoliación debe ser un paso obligatorio en tu rutina de cuidados. Exfoliar a fondo tu piel una vez a la semana es clave para eliminar las células muertas de la piel y limpiar los poros. Te recomendamos que para cuidar tu piel todo lo posible, utilices exfoliantes elaborados a base de ingredientes naturales o que seas tú misma la que elabore sus propias mascarillas. Por ejemplo, con café, azúcar o miel.

4. Cuida la higiene

Puede parecer obvio, pero una buena higiene es esencial si quieres deshacerte de los granitos. Con esto no solo nos referimos a la ducha y las lociones corporales. Además de esto, es fundamental que cambies de toalla regularmente –no debes usar una toalla de ducha más de tres veces– y que laves tu ropa interior a, al menos, 60 grados.



5. Una dieta saludable

Nuestra dieta desempeña un importante papel en el desarrollo de afecciones cutáneas. Y es que una dieta desequilibrada o demasiado rica en dulces puede desencadenar problemas de acné corporal, incluso el tabaco puede fomentar la aparición de estos problemas. Por eso, si quieres prevenir estos granitos, es fundamental que lleves una dieta completa y equilibrada, y, sobre todo, que bebas al menos 2 litros de agua al día.

Los 3 mejores remedios caseros contra los granitos

Además de los consejos ya mencionados, para curar los granitos en los glúteos podemos recurrir a algunos remedios caseros que, aunque no lo creas, son muy, muy efectivos. Eso sí, antes de aplicar cualquiera de ellos asegúrate de que tu piel no reaccione de forma negativa a los ingredientes.



1. Sal marina

¿Has notado que tanto la piel de el rostro como la del resto del cuerpo tiende a verse más sana durante las vacaciones de verano? Pues bien, el principal motivo es el agua del mar. La sal marina seca los granos rápidamente y, además, tiene un efecto antiinflamatorio. Por suerte, para aprovecharnos de sus propiedades, no hace falta ir a la playa. Basta con que te hagas un peeling en la ducha con agua tibia en la que previamente hayas disuelto un poquito de sal marina.



2. Arcilla curativa

Si alguna vez has recurrido a la arcilla curativa para tratar los granitos de la cara, ¿qué te hace pensar que no funcionará con los granitos que aparecen en el resto del cuerpo? Mezcla 3 cucharaditas de arcilla curativa –puedes encontrarla en farmacias– con una infusión tibia de manzanilla y aplícalo sobre la piel. Deja que la mezcla repose durante unos 20 minutos y, después, enjuaga en la ducha. Hazlo dos veces por semana para una piel lisa y uniforme.

3. El sol

Sí, has leído bien. Aunque demasiado sol puede dañar nuestra piel, lo que mucha gente no sabe es que la radiación UV es indispensable para una piel sana porque estimula la producción de vitamina D y, además, ayuda a que los granitos se sequen más rápido. Pero recuerda: si vas a estar expuesta a la luz solar durante más de 10 minutos o en las horas centrales del día, es imprescindible que utilices protección.

Lo que no debes hacer

Sí, lo sabemos. Es difícil aguantar la tentación de no manipular los granitos. Pero si quieres deshacerte de ellos, es lo que debes hacer. Cuando presionamos los granitos de cualquier parte del cuerpo, lo único que conseguimos es extender la infección, de manera que se infectan más poros y, fácilmente, pueden aparecer más. Pero, además de esto, cuando lo hacemos, las bacterias de nuestras manos pueden penetrar en la piel y empeorar la infección e inflamación.